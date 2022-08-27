Украина является врагом Путина, потому что мешает ему восстановить Советский Союз – Подоляк

"План [президента России Владимира] Путина простой. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь – его главный враг", – сказал Подоляк.
Советник главы ОП считает, что независимость Украины "противоречит мировоззрению представителей России".
Подоляк "отметил, что и в начале полномасштабной войны, и сейчас нет никакой возможности вести переговоры с Россией, которая говорит на языке ультиматумов и выдвигает неприемлемые требования".
"Если разрешить России выиграть войну, то она сможет диктовать свои условия Европе. Это ведет к продвижению России в Молдову, Грузию, Северный Казахстан или страны Балтии. Россия станет манипулировать внутренней политикой Евросоюза, провоцируя крайне левые и крайне правые силы. В мире начнется цепная реакция, когда другие авторитарные государства поймут, что они могут достичь своих целей с помощью агрессивной войны", – объяснил он.
По словам Подоляка, "война между Россией и Украиной все же закончится за столом переговоров, но только после того, как Российская Федерация понесет значительные тактические потери на фронте".
"Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена будет выслушивать доводы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы", – подчеркнул Подоляк.
Он считает, что "война перешла в четвертую стадию".
"Россия ввезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продлить до зимы", – отметил советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.