Украина является врагом Путина, потому что мешает ему восстановить Советский Союз – Подоляк

Подоляк: Если разрешить России выиграть войну, то она сможет диктовать свои условия Европе Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"План [президента России Владимира] Путина простой. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь – его главный враг", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что независимость Украины "противоречит мировоззрению представителей России".

Подоляк "отметил, что и в начале полномасштабной войны, и сейчас нет никакой возможности вести переговоры с Россией, которая говорит на языке ультиматумов и выдвигает неприемлемые требования".

"Если разрешить России выиграть войну, то она сможет диктовать свои условия Европе. Это ведет к продвижению России в Молдову, Грузию, Северный Казахстан или страны Балтии. Россия станет манипулировать внутренней политикой Евросоюза, провоцируя крайне левые и крайне правые силы. В мире начнется цепная реакция, когда другие авторитарные государства поймут, что они могут достичь своих целей с помощью агрессивной войны", – объяснил он.

По словам Подоляка, "война между Россией и Украиной все же закончится за столом переговоров, но только после того, как Российская Федерация понесет значительные тактические потери на фронте".

"Тогда она перестает выдвигать ультиматумы и вынуждена будет выслушивать доводы других. Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, Россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы", – подчеркнул Подоляк.

Он считает, что "война перешла в четвертую стадию".

"Россия ввезла в Украину максимальное количество техники и людей. Они ведут артиллерийскую войну, которую хотят продлить до зимы", – отметил советник главы ОП.

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