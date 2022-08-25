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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об обстрелах в День Независимости: Проявление беспомощности и террористической сущности российских варваров

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Подоляк россиянам: Лучше думайте о финальном "жесте доброй воли"
Подоляк – россиянам: Лучше думайте о финальном "жесте доброй воли"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил россиянам, что попытки запугать украинцев – "абсолютно проигрышная идея". Об этом он написал в Twitter, комментируя обстрелы и ракетные удары, которым 24 августа подвергся ряд регионов Украины.

"Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сущности российских варваров после шести месяцев позора и поражений. Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном "жесте доброй воли", – посоветовал Подоляк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости, который Украина отмечает 24 августа.

24 февраля практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги. В течение ночи и дня российские оккупанты обстреливали Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую, Донецкую, Хмельницкую, Харьковскую области. В Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино, сообщил президент Владимир Зеленский. Предварительно известно о не менее 15 погибших и 50 раненых.

Над Черкасской областью система ПВО сбила ракету, над Винницкой – неназванный властями "воздушный объект"

Теги: День Независимости, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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