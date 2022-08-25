Подоляк рассказал, почему переговоры с Россией сейчас невыгодны Украине и Европе

"Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать только следующий этап войны через определенное время", – сказал он.
Подоляк отметил, что в случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие граждане, не придут инвестиции. Украина превратится в "серую зону", которая будет давить на Европу, считает он. ЕС придется постоянно вливать большие средства в Украину, чтобы поддерживать ее жизнеспособность.
"Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – отметил он.
Подоляк считает, что переговорный процесс спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.
Также он отметил, что в Украине из-за войны существенно снижается качество жизни и в Европе также будет наблюдаться определенное ухудшение.
"Но это плата за столь интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время", – подчеркнул он.
По словам Подоляка, начинать переговоры можно будет только тогда, когда Россия окончательно осознает, что не сможет победить Украину военным путем.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.