Подоляк: Не нужно бояться Россию. Она использовала уже все свои козыри, все остальное – пропаганда

Он отметил, что вся политика Москвы строится на игре в "повышение ставок".

"И многие еще опасаются разозлить… медведя. Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда. Не нужно бояться Россию. Надо усиливать помощь Украине", – подчеркнул Подоляк.

Уся політика Москви будується на грі в «підвищення ставок». І багато хто ще побоюється «розлютити»… ведмедя. Але все, що могла показати Росія, крім зброї масового ураження, показано. Всі козирі використані. Все інше – пропаганда. Не треба боятися * . Треба посилювати допомогу *

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Российские оккупанты регулярно прибегают к артиллерийским и ракетным обстрелам населенных пунктов Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

В Генштабе ВСУ 25 августа сообщили, что украинские военные ликвидировали уже около 45 850 российских оккупантов.