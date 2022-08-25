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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Не нужно бояться Россию. Она использовала уже все свои козыри, все остальное – пропаганда

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Подоляк: Надо усиливать помощь Украине
Подоляк: Надо усиливать помощь Украине
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Российские оккупанты уже использовали в Украине все свои военные возможности. Об этом 25 августа в Telegrаm заявил внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что вся политика Москвы строится на игре в "повышение ставок".

"И многие еще опасаются разозлить… медведя. Но все, что могла показать Россия, кроме оружия массового поражения, показано. Все козыри использованы. Все остальное – пропаганда. Не нужно бояться Россию. Надо усиливать помощь Украине", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Российские оккупанты регулярно прибегают к артиллерийским и ракетным обстрелам населенных пунктов Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

В Генштабе ВСУ 25 августа сообщили, что украинские военные ликвидировали уже около 45 850 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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