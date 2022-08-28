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Решение Путина увеличить численность армии РФ вряд ли существенно повысит ее боевую мощь в войне против Украины – британская разведка

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Путин решил увеличить численность армии РФ
Путин решил увеличить численность армии РФ
Фото: depositphotos.com

Решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность армии РФ на около 140 тыс. человек вряд ли приведет к существенному повышению боевой мощи России в войне против Украины. Об этом говорится в сообщении минобороны Великобритании, которое ссылается на данные британской разведки, опубликованном в Twitter 28 августа.

В разведке отметили, что пока неясно, попытается РФ выполнить указ Путина за счет набора большего количества солдат-добровольцев "контрактников" или за счет увеличения годовых показателей призыва на военную службу.

"В любом случае, в соответствии с действующим законодательством, этот указ вряд ли приведет к существенному прогрессу в повышении боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч солдат; новых контрактников набирается очень мало; а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".

По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.

Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, армия РФ, война России против Украины
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