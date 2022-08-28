Решение Путина увеличить численность армии РФ вряд ли существенно повысит ее боевую мощь в войне против Украины – британская разведка

В разведке отметили, что пока неясно, попытается РФ выполнить указ Путина за счет набора большего количества солдат-добровольцев "контрактников" или за счет увеличения годовых показателей призыва на военную службу.

"В любом случае, в соответствии с действующим законодательством, этот указ вряд ли приведет к существенному прогрессу в повышении боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч солдат; новых контрактников набирается очень мало; а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WfWw8IS4aT



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 28, 2022