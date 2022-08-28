Решение Путина увеличить численность армии РФ вряд ли существенно повысит ее боевую мощь в войне против Украины – британская разведка

В разведке отметили, что пока неясно, попытается РФ выполнить указ Путина за счет набора большего количества солдат-добровольцев "контрактников" или за счет увеличения годовых показателей призыва на военную службу.
"В любом случае, в соответствии с действующим законодательством, этот указ вряд ли приведет к существенному прогрессу в повышении боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч солдат; новых контрактников набирается очень мало; а призывники технически не обязаны проходить службу за пределами территории России", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 28, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL
Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".
По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.
Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).