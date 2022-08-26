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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Должны закупить 2 млн мешков для трупов". В Минобороны Украины прокомментировали указ Путина об увеличении армии РФ

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Путин распорядился увеличить российскую армию на 137 тыс. человек
Путин распорядился увеличить российскую армию на 137 тыс. человек
Фото: kremlin.ru

В Министерстве обороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина увеличить штатную численность российских вооруженных сил до более чем 2 млн человек в 2023 году.

Комментарий оборонного ведомства опубликован 25 августа в Twitter.

"Они еще даже не начали, – говорится в сообщении. – Россия планирует довести численность личного состава вооруженных сил до больше 2 млн. Для выполнения указа своего президента минобороны России теперь должно закупить 2 млн мешков для трупов".

Контекст:

Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".

По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.

Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, армия, указ, Минобороны, минобороны РФ, военнослужащий, президент
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