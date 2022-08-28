Бабченко: Смена режима в России возможна только в двух случаях. Первый – смерть Путина, второй – экономическое обрушение

"Российская империя – это, наверное, последняя империя в прямом – ну, полуклассическом – ее понимании. Она, безусловно, развалится. Это неизбежно. Но вопрос времени. Когда-нибудь они, безусловно... В 1914 году царя Николая в попу готовы были целовать, германские погромы, взрыв патриотизма, а всего через четыре года они же его и расстреляли", – сказал он.

Военный журналист из России считает, что в теперешней ситуации "четырьмя годами, конечно, не обойдется, хотя черт его знает".

"XXI век все процессы ускоряет. Но, я думаю, все-таки какое-то время этот режим и эта страна будут устойчивы. Потом, когда вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут годами подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы, конечно, повалят с вилами, как в 91-м, как в 17-м. Они всегда валят", – объяснил Бабченко.

По его словам, "повалят" россияне "не за свободу – за колбасу, как это всегда и было".

"Смена этого режима возможна только в двух случаях. Первый – это смерть [президента России Владимира] Путина. Причем я думаю, что его естественная смерть. Но здесь на смену именно режима, мне кажется, шансов меньше. И второй – это экономическое обрушение. Но это еще не скоро, я так думаю", – подчеркнул Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Полная версия интервью

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