Бабченко: Помогайте ВСУ. Это хорошие инвестиции в свою безопасность

"Что можно сделать? Друзья мои, помогайте ВСУ. Есть масса волонтеров. Есть – не знаю – тот же [Сергей] Притула. Хотя он говорит, что у них сейчас 600 миллионов там осталось и не знает, куда девать. Есть официальный фонд ВСУ. Переводите деньги на армию. Потому что вот этот невероятный подъем общества, общественного единения, который мы сейчас наблюдаем, – мне кажется, это впервые, в новейшей истории-то уж точно. В Украине традиционно с государством не але, но с обществом всегда все замечательно. Поэтому помогайте ВСУ. Это хорошие инвестиции в свою безопасность", – заявил он.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube