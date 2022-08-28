Бабченко: В этом году война в Украине не закончится. И в следующем, возможно, тоже

Бабченко: Ближе к зиме начнется новая фаза. Но это уже будет фаза с другим оружием, которое будет у Украины Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

По его мнению, Украина выиграла "просто с разгромным счетом" первую фазу войны, результатом которой, по планам Кремля, должна была стать оккупация всей территории Украины или как минимум "выход на русло Днепра с захватом Киева".

"Вторая фаза была... Я бы назвал ее "такая же быстрая оккупация всего Донбасса, всего юга плюс десант на Одессу и воссоединение Донецка через юг, через Крым до Приднестровья". Эта фаза тоже закончена. Она закончена тоже победой Украины", – заявил Бабченко.

Он пояснил, что хотя битва за Донбасс еще идет, уже очевидно, что быстро захватить его и пробить перешеек в Приднестровье у россиян не вышло.

"И самое главное, что сейчас происходит... У них еще больше и танков, и авиации, и небом они владеют, артиллерии у них больше, и снарядов у них просто в разы-разы больше. Это все очевидно... И быстро ничего не случится. И в этом году война не закончится. Я думаю, что и в следующем-то она, возможно, не закончится. Противника все-таки не надо недооценивать. Но что произошло сейчас? На мой взгляд, самое главное: мне кажется, произошло то, что я бы назвал "перехват психологической инициативы". Вот именно психологической. Это еще не военная инициатива, но это все-таки психологическая инициатива. Потому что Россия не может ничего противопоставить", – считает Бабченко.

По его словам, у России есть "только одна-единственная тактика" – давить силой, Украина же "противника постоянно прощупывает, прощупывает, находит уязвимое место, пользуется им, бьет по нему – и достигает каких-то тактических преимуществ".

"Возвращаюсь к вашему вопросу, Дмитрий: как я расцениваю ситуацию на фронтах. Ситуация на фронтах тяжелая, она предельно тяжелая. Наверное, что-то они еще откусят. Наверное, они еще вперед ползти будут... До того самого момента, когда все-таки паритет не наступит. Я думаю, осенью, когда начнутся дожди и дороги развязнут, закончится либо битва за Херсон, либо их продвижение. И потом, уже ближе к зиме, начнется новая фаза. Но это уже будет фаза с другим оружием, с другим количеством и другим качеством оружия, которое уже будет у Украины", – подытожил журналист.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полный текст интервью

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