Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно

"Мы так хотели верить, что все завершится очень скоро. ВСУ с самого начала показали чрезвычайную силу и мощь. Были настроения, что все завершится через две-три недели", – спросили у Сенцова журналисты.
"Что через две-три недели? Победа? Я не знаю, у кого были такие детские настроения. Какое войско у России, сколько денег туда пошло, сколько [президент РФ Владимир] Путин потратил на это все сил и времени, ведь он пошел в открытое наступление, – кто будет сдаваться через три недели? – сказал Сенцов. – Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", и от нее нужно было избавляться уже давно".
Сенцов, вероятно, подразумевал знаменитую фразу советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, сказанную в марте 2022 года о завершении наступательных действий оккупантов после того, как они были разгромлены ВСУ в Киевской области.
В этом же интервью Сенцов заявил, что окончательной победой над российскими оккупантами будет освобождение всех временно оккупированных территорий, включая Крым.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.
25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.