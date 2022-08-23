Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно

Сенцов: Что через две-три недели? Победа? Я не знаю, у кого были такие детские настроения Фото: Oleg Sentsov / Facebook

"Мы так хотели верить, что все завершится очень скоро. ВСУ с самого начала показали чрезвычайную силу и мощь. Были настроения, что все завершится через две-три недели", – спросили у Сенцова журналисты.

"Что через две-три недели? Победа? Я не знаю, у кого были такие детские настроения. Какое войско у России, сколько денег туда пошло, сколько [президент РФ Владимир] Путин потратил на это все сил и времени, ведь он пошел в открытое наступление, – кто будет сдаваться через три недели? – сказал Сенцов. – Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", и от нее нужно было избавляться уже давно".

Сенцов, вероятно, подразумевал знаменитую фразу советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, сказанную в марте 2022 года о завершении наступательных действий оккупантов после того, как они были разгромлены ВСУ в Киевской области.

В этом же интервью Сенцов заявил, что окончательной победой над российскими оккупантами будет освобождение всех временно оккупированных территорий, включая Крым.

Война России против Украины. Главное (обновляется)