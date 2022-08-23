Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев

Автором узора является художница белорусского происхождения Руфина Бузлова. Изделие было изготовлено украинским брендом Indposhiv. Об этом Бузлова сообщила на своей странице в Instagram, разместив серию фото, на которых Зеленский запечатлен в этой вышиванке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Vozianova (@katyavozianova)

Бренд Indposhiv в Instagram подчеркнул, что для них является честью то, что Зеленский выбрал для публичных мероприятий их изделие. Часть денег от продажи этой вышиванки бренд передает на поддержку ВСУ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Vozianova (@katyavozianova)