Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев

Автором узора является художница белорусского происхождения Руфина Бузлова. Изделие было изготовлено украинским брендом Indposhiv. Об этом Бузлова сообщила на своей странице в Instagram, разместив серию фото, на которых Зеленский запечатлен в этой вышиванке.
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Бренд Indposhiv в Instagram подчеркнул, что для них является честью то, что Зеленский выбрал для публичных мероприятий их изделие. Часть денег от продажи этой вышиванки бренд передает на поддержку ВСУ.
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Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем.
Сегодняшний визит Дуды в Украину – четвертый с начала года и третий с начала полномасштабной войны РФ против Украины.