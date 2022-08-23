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23 августа, 2022
 
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Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев

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Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года
Зеленский занимает должность президента с мая 2019 года
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа во время встречи с прибывшим в Киев президентом Польши Анджеем Дудой был одет в вышиванку темно-зеленого цвета с изображением танков, БТР, пшеничных колосков и взявшихся за руки украинцев. Соответствующие фото опубликованы на сайте президента.

Автором узора является художница белорусского происхождения Руфина Бузлова. Изделие было изготовлено украинским брендом Indposhiv. Об этом Бузлова сообщила на своей странице в Instagram, разместив серию фото, на которых Зеленский запечатлен в этой вышиванке.

Бренд Indposhiv в Instagram подчеркнул, что для них является честью то, что Зеленский выбрал для публичных мероприятий их изделие. Часть денег от продажи этой вышиванки бренд передает на поддержку ВСУ.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. 

Сегодняшний визит Дуды в Украину – четвертый с начала года и третий с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Теги: вышиванка, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент
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