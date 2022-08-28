Бабченко: Война в Украине и война в Чечне – совершенно разные. Технологии шагнули настолько! Там были просто люди с автоматами: кто друг друга перестрелял, тот и молодец

Бабченко: Украина – вообще ни разу не Сирия. И не Чечня-то уж тем более Фото: EPA

"Я совершенно не представляю, как война идет сейчас. Потому что технологии шагнули настолько, что держите меня семеро. Там-то были просто люди с автоматами. Кто друг друга перестрелял, тот и молодец. А сейчас вообще уже непонятно, что происходит. Я уже не понимаю многих терминов и многих тактик. Ну и, соответственно, изменилось общество, изменилась страна, Мордор изменился, и все изменилось", – сказал Бабченко.

Он считает, что РФ использует в Украине ту же тактику, что и в других своих войнах, в частности в Сирии и Чечне: "давайте бомбить все вдребезги".

"Но Украина – не Сирия. Украина – вообще ни разу не Сирия. И не Чечня-то уж тем более. В одной Чечне на момент начала войны – к ноябрю 1994 года – было 1,2 млн человек. Это население Харькова. В Украине в 40 раз больше население, чем в Чечне", – напомнил Бабченко.

При этом журналист отметил, что войны "все похожи и все разные по-своему".

"Каждая война – она отдельная, но при этом все войны – это, в общем-то, войны. На каждой войне смерть – это смерть, жизнь – это жизнь, предательство – это предательство, мужество – это мужество. Они на всех есть, одинаковые", – сказал Бабченко.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полную версию интервью

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