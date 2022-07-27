"Чеченская и афганская вместе взятые – это ясельки". Российский оккупант рассказал жене о войне в Украине

"Я не люблю нашу власть, внутреннюю политику", – сказал российский военный. Жена в ответ просила его помолчать и не говорить по телефону такие вещи.

Оккупант рассказал о пребывании на фронте чеченского батальона "Восток". По его словах, они пробыли только неделю и уехали. А жена поделилась, что одну из ростовских частей разгромили, там практически никого не осталось, и теперь набирают людей.

"Тут вообще п...здец. Чеченская и афганская вместе взятые – это ясельки", – подытожил российский военный.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube