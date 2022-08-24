На сайте президента Украины появилась петиция о признании Ичкерии

"Президенту Украины [предлагается] принять решение о признании Чеченской Республики Ичкерия как независимого и суверенного государства и установить с ним дипломатические отношения", – говорится в тексте петиции.

Для того, чтобы президент рассмотрел петицию, необходимо чтобы она набрала 25 тыс. голосов. По состоянию на 24 августа документ подписали 1276 человек.