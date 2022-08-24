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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На сайте президента Украины появилась петиция о признании Ичкерии

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Президента Украины Владимира Зеленского просят признать суверенитет Ичкерии
Президента Украины Владимира Зеленского просят признать суверенитет Ичкерии
Фото: ЕРА

Украинский журналист и представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш призвал президента Украины Владимира Зеленского признать государственный суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства 15 августа.

"Президенту Украины [предлагается] принять решение о признании Чеченской Республики Ичкерия как независимого и суверенного государства и установить с ним дипломатические отношения", – говорится в тексте петиции.

Для того, чтобы президент рассмотрел петицию, необходимо чтобы она набрала 25 тыс. голосов. По состоянию на 24 августа документ подписали 1276 человек.

Контекст:

Чеченская Республика Ичкерия – это непризнанное государственное образование, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. С декабря 1994-го по август 1996 годов между российскими войсками и Ичкерией прошла первая чеченская война, россиянам не удалось взять регион под свой контроль.

Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам второй чеченской войны.

После полномасштабного российского вторжения в Украину народные депутаты Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и Муса Магомедов (внефракционный) предложили Верховной Раде признать государственный суверенитет Ичкерии. Проект постановления № 7551 был зарегистрирован в Раде 12 июля.

Теги: Украина, Чечня, петиция, Сергей Гармаш, Владимир Зеленский, Ичкерия, суверенитет
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