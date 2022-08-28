Бабченко: Весь мир недоучел моральный дух украинской армии и ее готовность к сопротивлению

"Чего я не ожидал, так это вместе с экспертами всего мира я не ожидал того, что покажет украинская армия. Вот это действительно было для меня неожиданно. Я не думал, что [президент РФ Владимир] Путин завоюет Украину за 72–96 часов, но я думал, что Киев он возьмет довольно быстро. Вот я думал, что действительно это произойдет довольно быстро. И то, что произошло, то, что показал украинский народ, украинские мужики, которые с автоматами останавливали все эти танковые колонны, – это, конечно, невероятно. Это подвиг невероятный. Я надеюсь, что в Украине когда-то будет поставлен памятник именно вот этому общему пехотинцу, неизвестному пехотинцу – которые где-то там, в неизвестных боях, про которые мы ничего не знаем и, может быть, никогда не узнаем, останавливали какие-то колонны этих орков и погибали сами. Это просто потрясающе. И весь мир, безусловно, недоучел вот этот моральный дух украинской армии и ее готовность к сопротивлению. И не только армии, а, безусловно, и всей Украины", - сказал он.

По словам Бабченко, после того, как украинцы показали свою готовность к сопротивлению, страны Запада начали оказывать Украине больше помощи.

"Но, опять же, надо понимать, что так не будет вечно, что это временно. Я думаю, что у Украины есть максимум два года, когда поток оружия будет именно таким. Он не прекратится уже никогда, не обмелеет никогда. Поставки будут, помощь будет. Но вот сейчас максимум того, что Украина может получать. И, безусловно, она из этой ситуации должна выжимать все сейчас по максимуму", – сказал он.

Бабченко: Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" – вот тогда они на улицы повалят с вилами. Читайте полную версию интервью

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