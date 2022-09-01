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ПОЛИТИКА

Глава МИД Польши высказался за вступление Украины в ЕС через "несколько лет"

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Украина сделала все, чтобы "получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям", отметил Рау
Украина сделала все, чтобы "получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям", отметил Рау
Фото: EPA

Евросоюз должен быть готов предоставить членство Украине в течение "нескольких лет". Об этом 31 августа в ходе выступления на конференции "Forum 2000" в Праге (Чехия) сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По мнению Рау, "время пассивности в Европе закончилось".

"Это значит, что мы должны поддержать всех членов трансатлантического сообщества и страны-единомышленники. Мы должны поддерживать Украину настолько, насколько можем, и как можно быстрее", – отметил глава МИД Польши.

По его словам, Украина "сделала все, чтобы получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям" – украинцы "борются за них и платят за это высокую цену".

"Вопрос в том, готов ли ЕС к этому вызову?.. Я имею в виду членство в Европейском союзе. Мы сделали много ошибок во время процесса присоединения стран Западных Балкан… Пора извлечь урок из этого опыта. Необходим очень прозрачный и динамичный процесс вступления для Украины. Если мы сможем его устроить – и не в последующие десятилетия, а в течение нескольких лет, – это самое важное, что мы можем сделать для будущего Украины", – резюмировал Рау.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что членство страны в ЕС не произойдет за ночь, но "может состояться за две ночи, а не за годы".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/752787039329149/

Украина шаг за шагом движется к полноправному членству в Европейском союзе, сказал президент Владимир Зеленский 30 августа.

Он сообщил, что подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией "таможенного безвиза".

"Мы сделали это в рекордный срок... Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – указал Зеленский.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Теги: Украина, МИД Польши, Балканы, Европейский союз, украинцы, Евросоюз, конференция, вступ, членство, Збигнев Рау, ЕС
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