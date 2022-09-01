Глава МИД Польши высказался за вступление Украины в ЕС через "несколько лет"

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По мнению Рау, "время пассивности в Европе закончилось".

"Это значит, что мы должны поддержать всех членов трансатлантического сообщества и страны-единомышленники. Мы должны поддерживать Украину настолько, насколько можем, и как можно быстрее", – отметил глава МИД Польши.

По его словам, Украина "сделала все, чтобы получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям" – украинцы "борются за них и платят за это высокую цену".

"Вопрос в том, готов ли ЕС к этому вызову?.. Я имею в виду членство в Европейском союзе. Мы сделали много ошибок во время процесса присоединения стран Западных Балкан… Пора извлечь урок из этого опыта. Необходим очень прозрачный и динамичный процесс вступления для Украины. Если мы сможем его устроить – и не в последующие десятилетия, а в течение нескольких лет, – это самое важное, что мы можем сделать для будущего Украины", – резюмировал Рау.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что членство страны в ЕС не произойдет за ночь, но "может состояться за две ночи, а не за годы".

Украина шаг за шагом движется к полноправному членству в Европейском союзе, сказал президент Владимир Зеленский 30 августа.

Он сообщил, что подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией "таможенного безвиза".

"Мы сделали это в рекордный срок... Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – указал Зеленский.