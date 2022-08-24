Шмыгаль рассказал, в каком году Украина планирует полностью подготовиться ко вступлению в ЕС

По прогнозам Шмыгаля, Украине потребуется чуть больше двух лет, чтобы полностью подготовиться ко вступлению в ЕС Фото: kmu.gov.ua

Шмыгаль, в частности, обратил внимание, что с июня Украине удалось добиться отмены со стороны ЕС всех пошлин и квот на украинский экспорт. С июля заработал "транспортный безвиз", а до конца года Украина рассчитывает ввести "таможенный безвиз", после чего будет работать над "промышленным" и "цифровым".

"Поддержка наших международных союзников проявилась не только в предоставлении оружия и прямом финансировании бюджета. Украина получила мощный политический сигнал о перспективе вступления в Европейский союз. Статус кандидата на членство в ЕС – это действительно эпохальное решение", – отметил Денис Шмыгаль.

Предварительная многомесячная подготовка, по мнению премьер-министра, позволила Украине быстро интегрироваться в энергетическое пространство ЕС и присоединиться к европейской сети.

"За неполные два месяца государство заработало 2 млрд грн от экспорта электроэнергии в Европу. И это только начало. Потенциал – 70 млрд грн в год и больше", – спрогнозировал он.