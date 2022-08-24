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Шмыгаль рассказал, в каком году Украина планирует полностью подготовиться ко вступлению в ЕС

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По прогнозам Шмыгаля, Украине потребуется чуть больше двух лет, чтобы полностью подготовиться ко вступлению в ЕС
По прогнозам Шмыгаля, Украине потребуется чуть больше двух лет, чтобы полностью подготовиться ко вступлению в ЕС
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 23 августа заявил, что евроинтеграционная работа в стране не прекращается ни на день. До конца 2024 года Украина планирует полностью быть готовой вступить в Европейский союз, заверил он. Премьера цитирует "Правительственный портал".

Шмыгаль, в частности, обратил внимание, что с июня Украине удалось добиться отмены со стороны ЕС всех пошлин и квот на украинский экспорт. С июля заработал "транспортный безвиз", а до конца года Украина рассчитывает ввести "таможенный безвиз", после чего будет работать над "промышленным" и "цифровым".

"Поддержка наших международных союзников проявилась не только в предоставлении оружия и прямом финансировании бюджета. Украина получила мощный политический сигнал о перспективе вступления в Европейский союз. Статус кандидата на членство в ЕС – это действительно эпохальное решение", – отметил Денис Шмыгаль.

Предварительная многомесячная подготовка, по мнению премьер-министра, позволила Украине быстро интегрироваться в энергетическое пространство ЕС и присоединиться к европейской сети.

"За неполные два месяца государство заработало 2 млрд грн от экспорта электроэнергии в Европу. И это только начало. Потенциал – 70 млрд грн в год и больше", – спрогнозировал он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, бюджет, правительство, Брюссель, экспорт, электроэнергия, евроинтеграция, Европейский союз, Европа, Евросоюз, премьер-министр, перспективы, Денис Шмыгаль, членство, ЕС
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