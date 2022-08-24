Шмыгаль рассказал, в каком году Украина планирует полностью подготовиться ко вступлению в ЕС

Шмыгаль, в частности, обратил внимание, что с июня Украине удалось добиться отмены со стороны ЕС всех пошлин и квот на украинский экспорт. С июля заработал "транспортный безвиз", а до конца года Украина рассчитывает ввести "таможенный безвиз", после чего будет работать над "промышленным" и "цифровым".
"Поддержка наших международных союзников проявилась не только в предоставлении оружия и прямом финансировании бюджета. Украина получила мощный политический сигнал о перспективе вступления в Европейский союз. Статус кандидата на членство в ЕС – это действительно эпохальное решение", – отметил Денис Шмыгаль.
Предварительная многомесячная подготовка, по мнению премьер-министра, позволила Украине быстро интегрироваться в энергетическое пространство ЕС и присоединиться к европейской сети.
"За неполные два месяца государство заработало 2 млрд грн от экспорта электроэнергии в Европу. И это только начало. Потенциал – 70 млрд грн в год и больше", – спрогнозировал он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.