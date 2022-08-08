Стефанчук заявил, что Рада к середине осени примет законопроекты, которые требует ЕС

Рада задействована в реализации шести из семи требований по поводу кандидатства Украины в члены ЕС Фото: rada.gov.ua

По словам Стефанчука, в ближайшее время парламент продемонстрирует, что "поставленные задания выполняет быстро и качественно". Как отметил глава парламента, у депутатов есть план по каждому из законопроектов. Он уверен, что выполнить задачу удастся "к началу или к середине осени".

Стефанчук напомнил, что ВР задействована в реализации шести из семи требований касательно кандидатства в члены ЕС. Среди заданий парламента – принять законопроекты "о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, о назначении членов Высшего совета правосудия от парламента, о медиа, о национальных меньшинствах, о повышении требований согласно FATF, и в случае получения выводов от Венецианской комиссии – имплементации их в закон о деолигархизации", отметил глава ВР.