Стефанчук заявил, что Рада к середине осени примет законопроекты, которые требует ЕС

По словам Стефанчука, в ближайшее время парламент продемонстрирует, что "поставленные задания выполняет быстро и качественно". Как отметил глава парламента, у депутатов есть план по каждому из законопроектов. Он уверен, что выполнить задачу удастся "к началу или к середине осени".
Стефанчук напомнил, что ВР задействована в реализации шести из семи требований касательно кандидатства в члены ЕС. Среди заданий парламента – принять законопроекты "о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, о назначении членов Высшего совета правосудия от парламента, о медиа, о национальных меньшинствах, о повышении требований согласно FATF, и в случае получения выводов от Венецианской комиссии – имплементации их в закон о деолигархизации", отметил глава ВР.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе с главой парламента Русланом Стефанчуком и Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.