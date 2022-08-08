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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук заявил, что Рада к середине осени примет законопроекты, которые требует ЕС

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Рада задействована в реализации шести из семи требований по поводу кандидатства Украины в члены ЕС
Рада задействована в реализации шести из семи требований по поводу кандидатства Украины в члены ЕС
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что к середине осени парламент может принять законопроекты, которые необходимы для кандидатства Украины в члены Европейского союза. Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 8 августа.

По словам Стефанчука, в ближайшее время парламент продемонстрирует, что "поставленные задания выполняет быстро и качественно". Как отметил глава парламента, у депутатов есть план по каждому из законопроектов. Он уверен, что выполнить задачу удастся "к началу или к середине осени".

Стефанчук напомнил, что ВР задействована в реализации шести из семи требований касательно кандидатства в члены ЕС. Среди заданий парламента – принять законопроекты "о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, о назначении членов Высшего совета правосудия от парламента, о медиа, о национальных меньшинствах, о повышении требований согласно FATF, и в случае получения выводов от Венецианской комиссии – имплементации их в закон о деолигархизации", отметил глава ВР.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе с главой парламента Русланом Стефанчуком и Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, Евросоюз, Руслан Стефанчук
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