До 1 декабря закон о медиа должен быть принят Радой и подписан президентом – замглавы профильного комитета

Об этом заявила замглавы комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") 2 августа в ходе круглого стола "Новый закон о медиа – шаг к имплементации рекомендаций Еврокомиссии", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я убеждена, что мы осенью уже примем в двух чтениях. Но если говорить о дедлайне, то до 1 декабря этот закон уже должен быть подписан президентом Украины, поскольку после этого будет проверка выполнения этих семи пунктов [рекомендаций ЕК]. И это ответственность народных депутатов, чтобы мы как можно быстрее продемонстрировали прогресс", – сказала Кравчук.
По ее словам, в законопроекте учтены все рекомендации Еврокомиссии.
"Это учет на 100% директив. Мы тут учитываем дополнительные требования, которые касались инклюзии, касающиеся доступности людей с инвалидностью, а также директивы, которые касаются рекламы", – сказала Кравчук.
Она обратила внимание, что в документе есть раздел о защите украинского информационного пространства в условиях агрессии Российской Федерации.
Гендиректор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк также заявила, что при подготовке законопроекта были устранены все разногласия с европейскими директивами. Текущую версию документа отправят в Еврокомиссию официальной нотой, чтобы, если возникнут еще какие-либо замечания, учесть их при подготовке документа ко второму чтению.
По мнению главы комитета по вопросам информационной политики, нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, законопроект "демонстрирует незыблемую приверженность Украины защите таких принципиальных ценностей, как свобода слова, свобода медиа, свобода выражения своего мнения".
Контекст:
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.
Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.
Законопроект требует основательной доработки, завили в Европейской федерации журналистов 26 июля. Американский Комитет защиты журналистов 29 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его.