До 1 декабря закон о медиа должен быть принят Радой и подписан президентом – замглавы профильного комитета

Об этом заявила замглавы комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") 2 августа в ходе круглого стола "Новый закон о медиа – шаг к имплементации рекомендаций Еврокомиссии", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я убеждена, что мы осенью уже примем в двух чтениях. Но если говорить о дедлайне, то до 1 декабря этот закон уже должен быть подписан президентом Украины, поскольку после этого будет проверка выполнения этих семи пунктов [рекомендаций ЕК]. И это ответственность народных депутатов, чтобы мы как можно быстрее продемонстрировали прогресс", – сказала Кравчук.