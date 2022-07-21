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ПОЛИТИКА

В Украине намерены запретить все российские СМИ – Ткаченко

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Рада рассмотрит законопроект о медиа во втором чтении после рекомендаций Еврокомиссии
Рада рассмотрит законопроект о медиа во втором чтении после рекомендаций Еврокомиссии
Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики / Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике и Офис вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции решили доработать законопроект о медиа. Об этом 21 июля в Telegram сообщил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

"Новый закон о медиа – как никогда актуален. И наша евроинтеграция дает этому пути новый толчок. В настоящее время в Украине действуют законы для регулирования СМИ еще 90-х годов. Медийный ландшафт с тех пор существенно изменился: появился мощный интернет, много социальных сетей, стриминговых сервисов", –  написал Ткаченко, отметив, что сегодня состоялось заседание профильного комитета ВР.

Он считает, что пространство медиа нужно "упорядочить", чтобы увеличить усилия в борьбе с российскими фейками.

"Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие средства массовой информации с происхождением из государства-агрессора будут запрещены", –  добавил чиновник.

По словам Ткаченко, документ будет предусматривать норму сорегулирования, когда представители медиа совместно с Нацсоветом и МКИП "смогут участвовать в урегулировании тех или иных важных вопросов".

Глава комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа направили на экспертизу в Европейскую комиссию.

“Скоро должны поступить рекомендации Еврокомиссии. Как только они поступят, мы попросим рабочую группу, которая работала вместе с нами над законопроектом, чтобы мы собрались и посмотрели, какие предложения поступят. Конечно, это касается второго чтения. Я не вижу необходимости сейчас ставить законопроект на первое чтение, поскольку нет ответа Еврокомиссии“, – цитирует заявление Потураева на заседании комитета Telegram-канал Национального союза журналистов Украины SPILKA News.

 

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Теги: СМИ, телевидение, Украина, Нацсовет, Александр Ткаченко, евроинтеграция, Минкульт, журналисты, Никита Потураев, законопроект о медиа, Министерство культуры и информационной политики
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