В Украине намерены запретить все российские СМИ – Ткаченко

Рада рассмотрит законопроект о медиа во втором чтении после рекомендаций Еврокомиссии Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики / Facebook

"Новый закон о медиа – как никогда актуален. И наша евроинтеграция дает этому пути новый толчок. В настоящее время в Украине действуют законы для регулирования СМИ еще 90-х годов. Медийный ландшафт с тех пор существенно изменился: появился мощный интернет, много социальных сетей, стриминговых сервисов", – написал Ткаченко, отметив, что сегодня состоялось заседание профильного комитета ВР.

Он считает, что пространство медиа нужно "упорядочить", чтобы увеличить усилия в борьбе с российскими фейками.

"Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие средства массовой информации с происхождением из государства-агрессора будут запрещены", – добавил чиновник.

По словам Ткаченко, документ будет предусматривать норму сорегулирования, когда представители медиа совместно с Нацсоветом и МКИП "смогут участвовать в урегулировании тех или иных важных вопросов".

Глава комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа направили на экспертизу в Европейскую комиссию.

“Скоро должны поступить рекомендации Еврокомиссии. Как только они поступят, мы попросим рабочую группу, которая работала вместе с нами над законопроектом, чтобы мы собрались и посмотрели, какие предложения поступят. Конечно, это касается второго чтения. Я не вижу необходимости сейчас ставить законопроект на первое чтение, поскольку нет ответа Еврокомиссии“, – цитирует заявление Потураева на заседании комитета Telegram-канал Национального союза журналистов Украины SPILKA News.