Рада планирует расширить возможности Нацсовета и ввести особую процедуру применения санкций к телерадиокомпаниям во время войны

Нацсовету хотят разрешить обращаться к военному командованию из-за случаев оправдания советского режима, нацизма и российской агрессии на телевидении Фото: depositphotos.com

Принятие законопроекта в первом чтении поддержал 241 народный депутат.

В числе соавторов документа – нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Никита Потураев, Андрей Боблях, Александр Санченко, а также Ирина Констанкевич ("За майбутнє") и Лариса Билозир ("Довіра").

Кравчук в Facebook заявила, что законопроект "обеспечит полную функциональность" медийного регулятора в условиях войны, разблокирует необходимые процедуры, а также устранит ряд проблемных ситуаций.

По ее словам, документ предлагает позволить Нацсовету определять порядок подачи и рассмотрения заявлений о выдаче, продлении, переоформлении, аннулировании лицензий, а также определять порядок выдачи и аннулирования временных разрешений на вещание.

"При этом остается жесткая законодательная рамка относительно оснований для принятия решения об аннулировании лицензий, выдаче или отказе в выдаче лицензий", – подчеркнула нардеп.

Также нардепы хотят разрешить регулятору применять штрафы за наиболее грубые нарушения (порнография, ограничения относительно детей, призывы к войне, глорификация врага и др.) в период действия военного положения по специальной процедуре. В случае повторного нарушения ограничений по враждебному контенту Нацсовет обращается к военному командованию.

На уточнение главреда "Европейской правды" Сергея Сидоренко, решит ли этот законопроект вопросы, которые поставил ЕС в отношении регулятора, принимая решение о кандидатстве Украины в члены ЕС, Кравчук ответила: "Нет, это решит закон о медиа. Продолжение следует".

Скриншот: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Как отмечается в пояснительной записке, регулятор не может реализовывать свои полномочия в полном объеме из-за процедур, установленных законом, которые прописывались для мирного времени.

Инициаторы законопроекта поясняют, что предложенные в нем нормы обеспечат возможность во время действия военного положения "оперативно реагировать на отдельные нарушения лицензиатами требований действующего законодательства и позволят урегулировать отдельные вопросы их деятельности".

Инициаторы предлагают ввести положение, согласно которому телерадиоорганизациям запрещена пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, а также символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима.

Также авторы предлагают, чтобы в случае нарушения запрета на распространение аудиовизуальных произведений, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов в Украине, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, Нацсовет смог применить особую процедуру привлечения вещателей к ответственности. При этом вещатели должны предоставить Нацсовету свои письменные объяснения на протяжении не менее чем трех рабочих дней.

Законопроект предусматривает, что, обнаружив нарушения этих запретов, Нацсовет сможет обращаться к военному командованию для соответствующего реагирования. Такое решение регулятор сможет принять в случае повторных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, оправдывания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе представления ее как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, глорификации лиц, совершавших ее, представителей вооруженных формирований России, а также представителей оккупационной администрации РФ и самопровозглашенных органов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые военные люди".

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