ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада планирует расширить возможности Нацсовета и ввести особую процедуру применения санкций к телерадиокомпаниям во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нацсовету хотят разрешить обращаться к военному командованию из-за случаев оправдания советского режима, нацизма и российской агрессии на телевидении
Нацсовету хотят разрешить обращаться к военному командованию из-за случаев оправдания советского режима, нацизма и российской агрессии на телевидении
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 18 июля приняла за основу законопроект №7345 об особенностях осуществления отдельных полномочий Национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию в условиях военного положения. Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Рады.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержал 241 народный депутат.

В числе соавторов документа – нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Никита Потураев, Андрей Боблях, Александр Санченко, а также Ирина Констанкевич ("За майбутнє") и Лариса Билозир ("Довіра").

Кравчук в Facebook заявила, что законопроект "обеспечит полную функциональность" медийного регулятора в условиях войны, разблокирует необходимые процедуры, а также устранит ряд проблемных ситуаций.

По ее словам, документ предлагает позволить Нацсовету определять порядок подачи и рассмотрения заявлений о выдаче, продлении, переоформлении, аннулировании лицензий, а также определять порядок выдачи и аннулирования временных разрешений на вещание.

"При этом остается жесткая законодательная рамка относительно оснований для принятия решения об аннулировании лицензий, выдаче или отказе в выдаче лицензий", – подчеркнула нардеп.

Также нардепы хотят разрешить регулятору применять штрафы за наиболее грубые нарушения (порнография, ограничения относительно детей, призывы к войне, глорификация врага и др.) в период действия военного положения по специальной процедуре. В случае повторного нарушения ограничений по враждебному контенту Нацсовет обращается к военному командованию.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/pfbid02hvzQLtYELBb4em4N7JRc2rT3aQ3SC62zvDV5Cgtm52ELGSiPzgectS8Pq1cBfgsrl

На уточнение главреда "Европейской правды" Сергея Сидоренко, решит ли этот законопроект вопросы, которые поставил ЕС в отношении регулятора, принимая решение о кандидатстве Украины в члены ЕС, Кравчук ответила: "Нет, это решит закон о медиа. Продолжение следует".

Скриншот: Yevheniya Kravchuk / Facebook
Скриншот: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Как отмечается в пояснительной записке, регулятор не может реализовывать свои полномочия в полном объеме из-за процедур, установленных законом, которые прописывались для мирного времени.

Инициаторы законопроекта поясняют, что предложенные в нем нормы обеспечат возможность во время действия военного положения "оперативно реагировать на отдельные нарушения лицензиатами требований действующего законодательства и позволят урегулировать отдельные вопросы их деятельности".

Инициаторы предлагают ввести положение, согласно которому телерадиоорганизациям запрещена пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, а также символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима.

Также авторы предлагают, чтобы в случае нарушения запрета на распространение аудиовизуальных произведений, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов в Украине, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, Нацсовет смог применить особую процедуру привлечения вещателей к ответственности. При этом вещатели должны предоставить Нацсовету свои письменные объяснения на протяжении не менее чем трех рабочих дней.

Законопроект предусматривает, что, обнаружив нарушения этих запретов, Нацсовет сможет обращаться к военному командованию для соответствующего реагирования. Такое решение регулятор сможет принять в случае повторных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, оправдывания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе представления ее как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, глорификации лиц, совершавших ее, представителей вооруженных формирований России, а также представителей оккупационной администрации РФ и самопровозглашенных органов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые военные люди".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Закон относительно обеспечения независимости Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания был принят летом 2021 года после сотен правок и с дракой в сессионном зале Рады.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июня 2022 года призвала Украину принять "закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС и наделит полномочиями независимого регулятора".

В Верховной Раде с 2019 года зарегистрирован законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа". Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Национальный союз журналистов Украины в июле 2022 года заявил, что считает законопроект "О медиа" устаревшим, противоречивым и не соответствующим реалиям и выступает против его поспешного принятия. "Логика событий говорит о том, что после войны и вступления в ЕС нам предстоит разработать совершенно новое законодательство о СМИ и информации, свободе СМИ и обеспечении права граждан на информацию", – отмечали в НСЖУ.

Теги: Верховная Рада, телевидение, санкции, пропаганда, Нацсовет, радио, штраф, законодательство, законопроект, война России против Украины, радиовещание, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Санченко, законопроект о медиа, Андрей Боблях, Лариса Билозир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (161698)
2
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (47225)
3
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (47113)
4
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (45137) G
5
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео (19585)
6
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (17506)
7
Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер (16529)
8
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва (14695)
 
 
 
 