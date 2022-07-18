Рада планирует расширить возможности Нацсовета и ввести особую процедуру применения санкций к телерадиокомпаниям во время войны

Принятие законопроекта в первом чтении поддержал 241 народный депутат.
В числе соавторов документа – нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Никита Потураев, Андрей Боблях, Александр Санченко, а также Ирина Констанкевич ("За майбутнє") и Лариса Билозир ("Довіра").
Кравчук в Facebook заявила, что законопроект "обеспечит полную функциональность" медийного регулятора в условиях войны, разблокирует необходимые процедуры, а также устранит ряд проблемных ситуаций.
По ее словам, документ предлагает позволить Нацсовету определять порядок подачи и рассмотрения заявлений о выдаче, продлении, переоформлении, аннулировании лицензий, а также определять порядок выдачи и аннулирования временных разрешений на вещание.
"При этом остается жесткая законодательная рамка относительно оснований для принятия решения об аннулировании лицензий, выдаче или отказе в выдаче лицензий", – подчеркнула нардеп.
Также нардепы хотят разрешить регулятору применять штрафы за наиболее грубые нарушения (порнография, ограничения относительно детей, призывы к войне, глорификация врага и др.) в период действия военного положения по специальной процедуре. В случае повторного нарушения ограничений по враждебному контенту Нацсовет обращается к военному командованию.
На уточнение главреда "Европейской правды" Сергея Сидоренко, решит ли этот законопроект вопросы, которые поставил ЕС в отношении регулятора, принимая решение о кандидатстве Украины в члены ЕС, Кравчук ответила: "Нет, это решит закон о медиа. Продолжение следует".
Как отмечается в пояснительной записке, регулятор не может реализовывать свои полномочия в полном объеме из-за процедур, установленных законом, которые прописывались для мирного времени.
Инициаторы законопроекта поясняют, что предложенные в нем нормы обеспечат возможность во время действия военного положения "оперативно реагировать на отдельные нарушения лицензиатами требований действующего законодательства и позволят урегулировать отдельные вопросы их деятельности".
Инициаторы предлагают ввести положение, согласно которому телерадиоорганизациям запрещена пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, а также символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима.
Также авторы предлагают, чтобы в случае нарушения запрета на распространение аудиовизуальных произведений, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов в Украине, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, Нацсовет смог применить особую процедуру привлечения вещателей к ответственности. При этом вещатели должны предоставить Нацсовету свои письменные объяснения на протяжении не менее чем трех рабочих дней.
Законопроект предусматривает, что, обнаружив нарушения этих запретов, Нацсовет сможет обращаться к военному командованию для соответствующего реагирования. Такое решение регулятор сможет принять в случае повторных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину, оправдывания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе представления ее как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, глорификации лиц, совершавших ее, представителей вооруженных формирований России, а также представителей оккупационной администрации РФ и самопровозглашенных органов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые военные люди".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Закон относительно обеспечения независимости Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания был принят летом 2021 года после сотен правок и с дракой в сессионном зале Рады.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 июня 2022 года призвала Украину принять "закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС и наделит полномочиями независимого регулятора".
В Верховной Раде с 2019 года зарегистрирован законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа". Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Национальный союз журналистов Украины в июле 2022 года заявил, что считает законопроект "О медиа" устаревшим, противоречивым и не соответствующим реалиям и выступает против его поспешного принятия. "Логика событий говорит о том, что после войны и вступления в ЕС нам предстоит разработать совершенно новое законодательство о СМИ и информации, свободе СМИ и обеспечении права граждан на информацию", – отмечали в НСЖУ.