НСЖУ призывает власти выполнить обязательства перед ЕС по принятию медиазаконодательства без противоречивых наслоений

Разработанный еще до войны закон "О медиа" вызывает нарекания в украинском медиасообществе, отмечают в НСЖУ Фото: depositphotos.com

НСЖУ приветствует предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Это новый вызов для проведения реформ в Украине, которые позволят нашей стране стать полноправным членом европейской семьи.

Украина обязалась согласовать свое медиазаконодательство с европейским, в частности с Директивой ЕС № 2018/1808 об аудиовизуальных медиауслугах.

НСЖУ поддерживает скорейшее выполнение этого обязательства и готов всячески содействовать. Это не вызывает дискуссий или противоречий среди украинских медийщиков, а, наоборот, имеет безоговорочную поддержку.

Однако разработанный задолго до войны законопроект "О медиа", не ограничивающийся регулированием аудиовизуальных медиауслуг, содержит много контраверсионных новаций и вызвал волну возмущения у украинских журналистов. Против принятия этого законопроекта публично выступили более 100 редакций медиа, собраны подписи под соответствующим заявлением.

Из 170 страниц законопроекта "О медиа" обязательства перед ЕС по аудиовизуальным услугам изложены только в двух главах, а основной массив текста описывает новые сомнительные нормы регуляции работы журналистов и СМИ в Украине.

Наибольшие возражения вызывают попытки расширить полномочия Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию на сферу печатных и онлайн-изданий.

Даже страны ЕС еще не выработали устоявшиеся стандарты регулирования онлайн-изданий. Ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ. А законопроект "О медиа" хочет предоставить украинскому государственному органу право их штрафовать, судиться с ними и закрывать.

Критикуют законопроект "О медиа" и эксперты Совета Европы.

Свобода слова – это одна из фундаментальных свобод, отличающая Украину от агрессивной диктаторской России. Ограничение свободы слова посредством законопроекта "О медиа" не воспримут ни украинские медийщики, ни свободолюбивое общество.

За четыре месяца изменилась наша страна, наше общество и наши медиа. Поддерживать законопроект, разработанный в обстоятельствах мирного времени за два года до войны, – это демонстрировать абсолютное непонимание изменений и находиться в иллюзии, будто Украина может вернуться к ситуации 23 февраля 2022 года.

Время показывает, что многие положения украинского законодательства сейчас, во время войны с Россией и вступления в ЕС, уже не отвечают потребностям страны, ее граждан, системы массового информирования и обеспечения права украинцев на информацию.

Украина стоит перед необходимостью кардинальных изменений во многих областях законодательства, в том числе – законодательства о СМИ и информации. Это большая и кропотливая работа. Вряд ли стоит браться за нее, когда еще идет война и враг захватывает все новые территории, несмотря на беспримерный героизм украинских воинов. Это работа на будущее.

Наша цель – строить новую медиасреду и создавать новое медиазаконодательство, которое соответствует новой ситуации в информационном пространстве. Поэтому теперь пора пытаться не ухудшить те законодательные нормы, которые выдержали испытание временем и так или иначе все же обеспечивают свободу слова гражданам и свободу СМИ в Украине.

Поэтому мы против поспешного принятия законопроекта "О медиа". Логика событий говорит о том, что после войны и вступления в ЕС нам предстоит разработать совершенно новое законодательство о СМИ и информации, свободе СМИ и обеспечении права граждан на информацию.

Поэтому принятие законопроекта "О медиа" в нынешнем виде (до сих пор публично представлена версия законопроекта двухлетней давности – №2693-д от 2 июля 2020 года) вызовет волну критики Украины со стороны европейских экспертов и влиятельных медиаорганизаций и может нарушить единодушную поддержку Украины. Это будет шаг от Европы, а не в Европу.

НСЖУ призывает власти снять с рассмотрения законопроект "О медиа" и разработать отдельный законопроект об аудиовизуальных медиауслугах по исполнению обязательств кандидата в члены ЕС. Или законопроект "О медиа" можно сократить до двух разделов, регулирующих аудиовизуальные медиауслуги. В то же время НСЖУ готов к диалогу и участию в обсуждениях нового медийного законодательства.

Верим в мудрость украинской власти, которая вместе с народом и ВСУ пятый месяц защищает страну от российского нашествия. Сейчас не время для сомнительных решений и раскалывающих общество распрей. Наша сила – в единстве для обороны страны и противостояния врагу на всех фронтах, как военном, так и медийном.