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ПРОИСШЕСТВИЯ

В 2021 году зафиксировано 70 случаев применения физической агрессии против журналистов – НСЖУ

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В инцидентах в 2021 году пострадало 100 украинских журналистов
В инцидентах в 2021 году пострадало 100 украинских журналистов
Фото: depositphotos.com

В 2021 году зафиксировали 70 случаев применения физической агрессии против украинских журналистов, пострадало 100 сотрудников медиа. Такие результаты были зафиксированы Национальным союзом журналистов и его партнерами в рамках "Индекса физической безопасности журналистов", сообщила 1 февраля пресс-служба НСЖУ.

"Эта цифра почти равна показателям предыдущего года, когда в 77 эпизодах насилия пострадал 101 журналист. Определенное уменьшение уровня агрессии эксперты Союза объясняют, в частности, адаптацией общества к карантинным ограничениям, введение которых влекло за собой психологическое напряжение и провоцировало дополнительную агрессию на работников СМИ", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество инцидентов в 2021 году было зафиксировано в Киеве и Киевской области (20), в Одесской (восемь), Харьковской (пять) и Житомирской (четыре) областях.

По данным НСЖУ, представители правоохранительных органов в прошлом году применили силу в отношении журналистов в четырех эпизодах (в 2020 году – в шести), а депутаты и чиновники – в 12 (в 2020 году – в четырех). Два случая произошли с применением оружия. В организации отмечают, что в Украине в среднем каждые пять дней происходит инцидент с применением силы к журналистам – избиения, сожженные машины, поврежденная аппаратура.

В то же время в НСЖУ заявили, что можно констатировать "определенный прогресс" в реагировании правоохранителей на преступления против журналистов, так как полиция оперативно начинает расследования и квалифицирует препятствия и нападения "именно по "журналистским" статьям Уголовного кодекса.

"Этот прогресс мы связываем прежде всего с развитием механизмов реагирования на случаи препятствования журналистской деятельности в структурах Нацполиции и органов прокуратуры, в частности, и благодаря упорной работе журналистского сообщества. Все наши усилия по защите безопасности журналистов направлены на один результат – это неотвратимость наказания в каждом случае нападения", – сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Инфографика: nsju.org
Инфографика: nsju.org

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СМИ, Украина, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко
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