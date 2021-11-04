Премию за защиту свободы слова в 2021 году украинцы вручат Белорусской ассоциации журналистов – Томиленко

"Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) стала лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. Такое решение принял секретариат Национального союза журналистов Украины", – написал он.

Глава НСЖУ отметил, что решение присудить БАЖ украинскую премию "является проявлением солидарности и поддержки со стороны украинских коллег" ассоциации, "подвергшейся репрессиям на родине".

"За последний год независимые белорусские журналисты подвергались и подвергаются грубому давлению власти, сотни коллег стали жертвами избиений и репрессий, десятки отправлены за решетку. Независимая белорусская ассоциация журналистов солидарна с репрессированными коллегами, поэтому режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко преследует руководство БАЖ и лишил организацию легального статуса", – объяснил Томиленко.

Он считает, что "белорусские коллеги являются примером для всех украинских журналистов, как следует бороться за свои права, как быть верным ценностям свободы слова и профессии".

27 августа Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов по иску министерства юстиции. Официальная причина ликвидации – ассоциация не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне.

Перед этим белорусские силовики проводили обыски у представителей БАЖ, в июле были заблокированы счета ассоциации.