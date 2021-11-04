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Премию за защиту свободы слова в 2021 году украинцы вручат Белорусской ассоциации журналистов – Томиленко

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Томиленко: Белорусские коллеги являются примером для украинских журналистов
Томиленко: Белорусские коллеги являются примером для украинских журналистов
Фото: ІРРП - Інститут розвитку регіональної преси / Facebook

Победителем украинской национальной премии за защиту свободы слова признана ассоциация журналистов Беларуси. Об этом глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook 4 ноября.

"Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) стала лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. Такое решение принял секретариат Национального союза журналистов Украины", – написал он.

Глава НСЖУ отметил, что решение присудить БАЖ украинскую премию "является проявлением солидарности и поддержки со стороны украинских коллег" ассоциации, "подвергшейся репрессиям на родине".

"За последний год независимые белорусские журналисты подвергались и подвергаются грубому давлению власти, сотни коллег стали жертвами избиений и репрессий, десятки отправлены за решетку. Независимая белорусская ассоциация журналистов солидарна с репрессированными коллегами, поэтому режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко преследует руководство БАЖ и лишил организацию легального статуса", – объяснил Томиленко.

Он считает, что "белорусские коллеги являются примером для всех украинских журналистов, как следует бороться за свои права, как быть верным ценностям свободы слова и профессии".

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4484765378274958

27 августа Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов по иску министерства юстиции. Официальная причина ликвидации – ассоциация не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне.

Перед этим белорусские силовики проводили обыски у представителей БАЖ, в июле были заблокированы счета ассоциации.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 28 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 649 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.

Теги: Беларусь, премия, репрессии, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко, протесты в Беларуси
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