Премию за защиту свободы слова в 2021 году украинцы вручат Белорусской ассоциации журналистов – Томиленко

"Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) стала лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. Такое решение принял секретариат Национального союза журналистов Украины", – написал он.
Глава НСЖУ отметил, что решение присудить БАЖ украинскую премию "является проявлением солидарности и поддержки со стороны украинских коллег" ассоциации, "подвергшейся репрессиям на родине".
"За последний год независимые белорусские журналисты подвергались и подвергаются грубому давлению власти, сотни коллег стали жертвами избиений и репрессий, десятки отправлены за решетку. Независимая белорусская ассоциация журналистов солидарна с репрессированными коллегами, поэтому режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко преследует руководство БАЖ и лишил организацию легального статуса", – объяснил Томиленко.
Он считает, что "белорусские коллеги являются примером для всех украинских журналистов, как следует бороться за свои права, как быть верным ценностям свободы слова и профессии".
27 августа Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов по иску министерства юстиции. Официальная причина ликвидации – ассоциация не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне.
Перед этим белорусские силовики проводили обыски у представителей БАЖ, в июле были заблокированы счета ассоциации.
С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 28 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 649 человек.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других.