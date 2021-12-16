ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

НСЖУ открывает "горячую линию" для редакторов газет из-за неудовлетворительных темпов подписки на 2022 год

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Томиленко: Свертывание тиражей прессы это потеря доступа украинцев к важной местной информации
Томиленко: Свертывание тиражей прессы – это потеря доступа украинцев к важной местной информации
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" для редакторов газет из-за неудовлетворительных темпов подписки на 2022 год. Об этом 15 декабря в Facebook заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Основными факторами такой ситуации газетчики из локальных изданий отмечают введение оператором почтовой связи "Укрпошта" передвижных отделений и сокращение графиков работы стационарных пунктов почтовой связи, увольнение местных почтальонов. В НСЖУ призывают руководство "Укрпошти" сосредоточиться на оперативном реагировании на сетования издателей и определить подписку-2022 насущным приоритетом почтового оператора до конца этого года", – отметил Томиленко.

По его словам, один из издателей в Харьковской области сообщил НСЖУ, что по состоянию на 12 декабря восстановили только 40% подписного тиража из-за того, что "почта перестала носить газеты или случаются постоянные сбои".

"Горячая линия" для редакторов газет для реагирования на неудовлетворительные темпы возобновления подписки доступна по ссылке.

Редакторов просят заполнить короткую форму опроса, в которой описать проблемы с восстановлением подписных тиражей на 2022 год на собственные издания и указать, какие у них нарекания на работу "Укрпошти".

Собранная информация будет обработана экспертной группой НСЖУ и передана на рассмотрение руководству почтового оператора. 

"Мы обеспокоены, что в НСЖУ обращаются издатели региональных СМИ, которые информируют о критически низком темпе подписной кампании. Локальные газеты – важный источник информации для многих граждан, особенно для тех, кто проживает в местности с недостаточным охватом интернетом. Свертывание тиражей прессы – это потеря доступа украинцев к важной местной информации, реальная угроза информационной безопасности Украины", – подчеркнул Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4618043448280483

Теги: СМИ, Украина, горячая линия, журналисты, НСЖУ, Укрпошта, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
  "Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube
  "Это не болезнь, а психиатрическое расстройство". Откровения Богдана о Зеленском и другие самые популярные видео украинского YouTube G
"Похоже, она беременна", "Еще один ребенок?" Бывшая Илона Маска снялась дома в трусах с очень низкой посадкой
"Похоже, она беременна", "Еще один ребенок?" Бывшая Илона Маска снялась дома в трусах с очень низкой посадкой
"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе
"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе
"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку
"Вы специально так одеваете сестру?", "Колхозницы". 39-летняя Подольская показала свою сестру-двойняшку
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер
"Как получается, что соски пробиваются сквозь ткань?" Астафьева снялась в халате на голое тело
"Как получается, что соски пробиваются сквозь ткань?" Астафьева снялась в халате на голое тело
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
"Ты такая красивая и сексуальная, даже когда мочишь пол". Мадонна поработала уборщицей в кинотеатре
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
  62-летний Ярославский о молодой жене: Будем осыпать бриллиантами и жемчугами, чтобы она оставалась дома
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Все хорошо, но только не пропускай терапию". Экс-возлюбленная Маска в боди широко развела ноги на фоне Сатурна
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила имидж
"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила имидж
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Я начала смотреть порно в 11 лет, и это разрушило мой мозг". Билли Айлиш рассказала, как порнография повлияла на ее жизнь
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
"Был сильно пьян". СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (231358)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (119323)
3
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (116693)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (83178)
5
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (82136)
6
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (81208)
7
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38223)
8
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (37109)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS