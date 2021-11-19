Независимые медиа являются ключевым столпом сильной и устойчивой демократии – послы G7 об Украине

"Послы G7 встретились с председателем наблюдательного совета Общественного Светланой Остапой и исполнительным директором IMI Оксаной Романюк и услышали о проблемах, с которыми сталкивается общественный вещатель, в частности – недостаточное финансирование и более широкие вызовы, касающиеся независимых медиа", – говорится в сообщении.
Послы "подчеркнули свою позицию, что независимые медиа, в том числе достойный доверия и беспристрастный общественный вещатель, являются ключевым столпом сильной и устойчивой демократии, а также их обязательства обеспечить их защиту в Украине".
Посли підкреслили свою позицію, що незалежні медіа, в тому числі вартий довіри та неупереджений суспільний мовник, є ключовим стовпом сильної та стійкої демократії, а також їхнє зобов’язання забезпечити їхній захист в 2/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 19, 2021
19 октября ведущие программы "Зворотний відлік" на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента Украины. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. По ее словам, кандидатов на эфиры согласовывает "контактное лицо [советника главы ОП Михаила] Подоляка".
Представители "обслуживающего персонала" главы ОП Андрея Ермака потом обвинили "Зворотний відлік" в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.
Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.
Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей "Слуги народа" – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркивали в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.