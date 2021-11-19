Независимые медиа являются ключевым столпом сильной и устойчивой демократии – послы G7 об Украине

"Послы G7 встретились с председателем наблюдательного совета Общественного Светланой Остапой и исполнительным директором IMI Оксаной Романюк и услышали о проблемах, с которыми сталкивается общественный вещатель, в частности – недостаточное финансирование и более широкие вызовы, касающиеся независимых медиа", – говорится в сообщении.

Послы "подчеркнули свою позицию, что независимые медиа, в том числе достойный доверия и беспристрастный общественный вещатель, являются ключевым столпом сильной и устойчивой демократии, а также их обязательства обеспечить их защиту в Украине".

Посли підкреслили свою позицію, що незалежні медіа, в тому числі вартий довіри та неупереджений суспільний мовник, є ключовим стовпом сильної та стійкої демократії, а також їхнє зобов’язання забезпечити їхній захист в 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 19, 2021