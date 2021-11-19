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Независимые медиа являются ключевым столпом сильной и устойчивой демократии – послы G7 об Украине

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Послы "Большой семерки" узнали о проблемах украинских журналистов
Послы "Большой семерки" узнали о проблемах украинских журналистов
Фото: ЕРА

Послы "Большой семерки" встретились с представителями журналистского сообщества Украины и узнали о проблемах, с которыми они сталкиваются. Об этом 19 ноября информирует Twitter представительства G7 в Киеве.

"Послы G7 встретились с председателем наблюдательного совета Общественного Светланой Остапой и исполнительным директором IMI Оксаной Романюк и услышали о проблемах, с которыми сталкивается общественный вещатель, в частности – недостаточное финансирование и более широкие вызовы, касающиеся независимых медиа", – говорится в сообщении.

Послы "подчеркнули свою позицию, что независимые медиа, в том числе достойный доверия и беспристрастный общественный вещатель, являются ключевым столпом сильной и устойчивой демократии, а также их обязательства обеспечить их защиту в Украине".

Контекст:

19 октября ведущие программы "Зворотний відлік" на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента Украины. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. По ее словам, кандидатов на эфиры согласовывает "контактное лицо [советника главы ОП Михаила] Подоляка".

Представители "обслуживающего персонала" главы ОП Андрея Ермака потом обвинили "Зворотний відлік" в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей "Слуги народа" – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркивали в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Теги: СМИ, Большая семерка, общественное телевидение, журналисты, финансирование, послы
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