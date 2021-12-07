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ОБЩЕСТВО

НСЖУ выразил протест в связи с требованиями Нацполиции Украины предоставить персональные данные сотен журналистов

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В НСЖУ заявили, что предоставление Нацполиции персональных данных журналистов противоречит законодательству
В НСЖУ заявили, что предоставление Нацполиции персональных данных журналистов противоречит законодательству
Фото: depositphotos.com

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил вмешательство органов Национальной полиции Украины в деятельность независимого журналистского объединения, которое в организации называют атакой на свободу слова. Об этом 6 декабря сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Союз требует прекратить давление на Винницкую областную организацию и преследование ее председателя Василия Паламарчука (Нацполиция расследует "уголовное правонарушение" о выдаче членских билетов).

В организации утверждают, что требование предоставить персональные данные всех журналистов, состоящих на учете в НСЖУ, противоречит действующему законодательству.

Также организация обращается к главе МВД Украины Денису Монастырскому и председателю Нацполиции Украины Игорю Клименко с просьбой инициировать проведение служебного расследования действий сотрудников полиции, открывших производство о якобы подделке документов.

В НСЖУ утверждают, что последовательно выступают против выдачи журналистских удостоверений посторонним лицам. В организации считают, что, декларируя борьбу с фейковыми удостоверениями, правоохранители пытаются незаконно получить персональные данные журналистов, входящих в НСЖУ.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4592709837480511

Контекст:

Основанием для расследования со стороны Нацполиции, по словам Томиленко, стали материалы управления СБУ в Винницкой области по обвинениям местного журналиста, опубликовавшего в интернете донос против областной организации НСЖУ, а позже давшего разъяснения на допросе.

После этого правоохранители потребовали доступ к полной базе данных членов НСЖУ в Винницкой области. Руководство Винницкой областной организации НСЖУ доступ не предоставило и обратилось за юридической помощью.

"В одобрении суда сказано, что сторонами – членами НСЖУ, по версии следствия, являются Григорий Мазур и Юрий Краковский. По информации Винницкого ОО НСЖУ, Мазур является действительным членом НСЖУ, статус Краковского в НСЖУ приостановлен в 2010 года в связи с неуплатой членских взносов", – рассказал Томиленко.

3 декабря 2021 года представитель ГУВД по Тернопольской области обратился к главе Тернопольской общественной организации НСЖУ Василию Тракалу с письмом о предоставлении полной информации обо всех членах НСЖУ, которые состоят на учете в регионе (адреса, телефоны, причина выдачи удостоверений журналистам и т.д.), добавил глава НСЖУ.

Теги: МВД, Украина, журналисты, НСЖУ, Денис Монастырский, Нацполиция, Сергей Томиленко, личные данные, Игорь Клименко, Национальный союз журналистов Украины
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