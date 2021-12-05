В Ужгороде сожгли два автомобиля журналиста. Полиция открыла уголовное производство

"По указанному адресу прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль Subaru Forester и частично – припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Beetle. Оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгородской области, занимающегося журналистской деятельностью", – отметили в сообщении.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал в Facebook, что автомобили принадлежат закарпатскому журналисту Павлу Билецкому и его жене. Он является основателем и главным редактором информационного агентства "Зідо".

"В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью. "Больше ни с чем не могу связать", – отметил Билецкий.

НСЖУ осудило поджог авто и назвало его актом устрашения закарпатских журналистов.

"Союз выражает солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию... У украинских журналистов есть основания для тревоги, не расследованы случаи поджога авто журналиста Сергея Гузя из Каменского [Днепропетровской области], поджог редакции издания "Альтернатива" Романа Варшанидзе в Овидиополе [Одесской области], поджог редакции местной газеты в Самборе [Львовской области], поджог авто на Волыни издания "Инсайдер Медиа", – заявил Томиленко.