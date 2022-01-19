В НСЖУ отреагировали на обстрел офиса издания "ГОРДОН"

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сегодня вечером сообщил об обстреле офиса, расположенного на улице Щекавицкой, и показал отверстие от пули в одном из окон офиса. Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"В НСЖУ выражают солидарность с коллегами из онлайн-издания "ГОРДОН", которые тревожатся за безопасность своей профессиональной деятельности. Высокий уровень физической агрессии по отношению к журналистам, который фиксируется в Украине, случаи поджогов редакций и журналистских автомобилей, безнаказанность – все это заставляет очень серьезно реагировать на факт заявления Дмитрия Гордона об обстреле редакции", – написал Томиленко.

Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают следователи Подольского райотдела полиции и криминалисты.

"Сообщения журналиста на контроле в центральном аппарате Национальной полиции, в частности, присоединен департамент защиты общества и государства (ответственный за оперативное сопровождение дел о препятствовании журналистской деятельности). По мнению экспертов в правоохранительных кругах, к которым обратился НСЖУ, повреждение окна, согласно распространенным видео и фото, определяется как отверстие от выстрела. НСЖУ призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию инцидента. Безнаказанность будет усугублять тревогу, а установление всех обстоятельств и наказание причастных к обстрелу будут делать профессию журналиста безопаснее", – подчеркнул глава НСЖУ.