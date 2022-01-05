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В СБУ не ответили, проводят ли негласные следственные действия в отношении Гордона

В СБУ заявили, что Гордон не является подозреваемым ни в одном уголовном производстве
В СБУ заявили, что Гордон не является подозреваемым ни в одном уголовном производстве
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон не является подозреваемым ни в одном уголовном производстве, которое расследует Служба безопасности Украины. Об этом говорится в ответе Главного следственного управления СБУ на запрос Гордона, который есть в распоряжении редакции "ГОРДОН".

В спецслужбе напомнили, что, согласно ч. 1 ст. 42 Уголовного процессуального кодекса, подозреваемым является лицо, которому сообщили о подозрении, или лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного преступления.

"По данным реестра [досудебных расследований] по состоянию на 20 декабря 2021 года, в уголовных производствах, которые расследуются (расследовались) следователями СБ Украины, о подозрении гражданину Гордону Дмитрию Ильичу 21 октября 1967 года рождения не сообщалось", – сказано в ответе.

В то же время в спецслужбе не сообщили, проводят ли в отношении Гордона негласные следственные (разыскные) действия (НСРД). В ведомстве отметили, что лица, в отношении которых были применены такие действия, должны быть уведомлены об этом в течение года со дня прекращения таких действий, но не позднее передачи в суд обвинительного акта. Конкретное время определяется "с учетом наличия или отсутствия угроз достижения цели досудебного расследование", объяснили в СБУ.

"Согласно ст. 9 закона Украины "Об оперативно-разыскной деятельности", запрещается обнародовать или предоставлять собранные сведения, а также информацию относительно проведения или непроведения в отношении определенного лица оперативно-разыскной деятельности до принятия решения по результатам такой деятельности", – ответили в спецслужбе.

Журналист обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран в декабре после интервью, которое ему дал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. В интервью Богдан сказал, что президент Владимир Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить негласные следственные (разыскные) действия (НСРД).

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы:

  • начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье;
  • есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают;
  • проводят ли в отношении него НСРД и для чего.

В Офисе генерального прокурора ответили, что у основателя интернет-издания "ГОРДОН" нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. При этом в ведомстве отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности "в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются", поэтому предоставить такую информацию оно не может. В полиции и ГБР по поводу проведения НСРД ответили так же, как и в СБУ, и не предоставили информацию, проводят ли такие действия конкретно в отношении Гордона.

Контекст:

В конце ноября 2021 года Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".

После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок.

Гордон ответил, что Зеленский сам обещал быть главой государства только один срок и должен держать слово, а также обвинил Офис президента в информационной кампании против себя.

После заявления Богдана о возможном уголовном преследовании ряда журналистов Гордон сказал, что не прекратит комментировать происходящее в Украине и критиковать власть. "Если в стране огромная коррупция, я об этом говорю. Если госсекретарь США [Энтони] Блинкен официально заявляет в Вильнюсе, что в Украине ежегодно воруется из государственного бюджета $40 млрд, разве могу я об этом молчать? Разве могу я молчать о других вопиющих случаях, которые подрывают украинскую государственность? Естественно, я об этом говорю, а в результате получается: они воруют, а виноват Гордон. Президент Зеленский подбирает в свое окружение идиотов и предателей, я об этом говорю – и виноватым получаюсь я. Зеленский и его товарищи подрывают основы нашей государственности – виноват опять я. Я в этом не виноват! В этом виноваты президент и его окружение. Если за правду президент решил посадить меня и начинает против меня НСРД, извините, я считаю это незаконным и аморальным", – заявил журналист.

Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, расследование, Владимир Зеленский, следователь, Андрей Богдан
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