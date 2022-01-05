В СБУ не ответили, проводят ли негласные следственные действия в отношении Гордона

В спецслужбе напомнили, что, согласно ч. 1 ст. 42 Уголовного процессуального кодекса, подозреваемым является лицо, которому сообщили о подозрении, или лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного преступления.

"По данным реестра [досудебных расследований] по состоянию на 20 декабря 2021 года, в уголовных производствах, которые расследуются (расследовались) следователями СБ Украины, о подозрении гражданину Гордону Дмитрию Ильичу 21 октября 1967 года рождения не сообщалось", – сказано в ответе.

В то же время в спецслужбе не сообщили, проводят ли в отношении Гордона негласные следственные (разыскные) действия (НСРД). В ведомстве отметили, что лица, в отношении которых были применены такие действия, должны быть уведомлены об этом в течение года со дня прекращения таких действий, но не позднее передачи в суд обвинительного акта. Конкретное время определяется "с учетом наличия или отсутствия угроз достижения цели досудебного расследование", объяснили в СБУ.

"Согласно ст. 9 закона Украины "Об оперативно-разыскной деятельности", запрещается обнародовать или предоставлять собранные сведения, а также информацию относительно проведения или непроведения в отношении определенного лица оперативно-разыскной деятельности до принятия решения по результатам такой деятельности", – ответили в спецслужбе.

Журналист обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран в декабре после интервью, которое ему дал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. В интервью Богдан сказал, что президент Владимир Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить негласные следственные (разыскные) действия (НСРД).

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы:

начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье;

есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают;

проводят ли в отношении него НСРД и для чего.

В Офисе генерального прокурора ответили, что у основателя интернет-издания "ГОРДОН" нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. При этом в ведомстве отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности "в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются", поэтому предоставить такую информацию оно не может. В полиции и ГБР по поводу проведения НСРД ответили так же, как и в СБУ, и не предоставили информацию, проводят ли такие действия конкретно в отношении Гордона.