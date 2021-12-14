ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ермак, война с Ахметовым, Коломойский, Аваков, вагнеровцы, "Вова, беги!". Интервью Гордона с Богданом. Трансляция

 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Во время трехчасового интервью Богдан рассказал, кто стоял за его отставкой в 2020 году, общается ли он сейчас с бизнесменом Игорем Коломойским, адвокатом которого раньше был, почему нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак стал настолько близким для президента человеком, остались ли в окружении главы государства люди, которые могут его критиковать, почему он считает, что Зеленский не удержится на должности до конца своего срока.

Кроме того, Богдан назвал настоящие причины, почему в отставку отправили министра внутренних дел Арсена Авакова и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также почему Зеленский начал публичный конфликт с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.

Это второе интервью, которое Гордон записал с Богданом. В прошлом году вышла четырехчасовая программа, которую на сегодняшний день просмотрели более 6,1 млн раз. По итогам 2020 года это интервью вошло в топ-10 самых просматриваемых видео в украинском сегменте YouTube.

Богдан родился в 1976 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и экономический факультет этого же университета.

В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Коломойского, позже – его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам.

В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), а в феврале 2020-го уволил с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Теги: Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS