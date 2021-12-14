Ермак, война с Ахметовым, Коломойский, Аваков, вагнеровцы, "Вова, беги!". Интервью Гордона с Богданом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трехчасового интервью Богдан рассказал, кто стоял за его отставкой в 2020 году, общается ли он сейчас с бизнесменом Игорем Коломойским, адвокатом которого раньше был, почему нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак стал настолько близким для президента человеком, остались ли в окружении главы государства люди, которые могут его критиковать, почему он считает, что Зеленский не удержится на должности до конца своего срока.

Кроме того, Богдан назвал настоящие причины, почему в отставку отправили министра внутренних дел Арсена Авакова и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также почему Зеленский начал публичный конфликт с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.

Это второе интервью, которое Гордон записал с Богданом. В прошлом году вышла четырехчасовая программа, которую на сегодняшний день просмотрели более 6,1 млн раз. По итогам 2020 года это интервью вошло в топ-10 самых просматриваемых видео в украинском сегменте YouTube.

Богдан родился в 1976 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и экономический факультет этого же университета.

В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Коломойского, позже – его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам.

В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), а в феврале 2020-го уволил с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.