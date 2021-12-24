ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В ОГПУ сообщили, что у Гордона нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. В ГБР и полиции не ответили, проводят ли в отношении журналиста негласные следственные действия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На запрос Гордона ответили Офис генпрокурора, ГБР и полиция
На запрос Гордона ответили Офис генпрокурора, ГБР и полиция
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве в Украине. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Гордона, который есть в распоряжении редакции "ГОРДОН".

Журналист обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран на прошлой неделе после интервью, которое ему дал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. В интервью Богдан сказал, что президент Владимир Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить негласные следственные (разыскные) действия (НСРД). 

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы:

  • начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье;
  • есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают;
  • проводят ли в отношении него НСРД и для чего.

В Офисе генпрокурора ответили, что в соответствии с положением о Едином реестре досудебных расследований, учет лиц, совершивших уголовные правонарушения и подозреваемых в их совершении, ведется с момента вручения письменного сообщения о подозрении.

"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 20 декабря 2021 года уголовные производства, в которых содержатся данные о привлечении Гордона Дмитрия Ильича к уголовной ответственности как подозреваемого, не установлены", – сказано в ответе. 

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности "в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются", поэтому предоставить такую информацию ведомство не может. 

В Национальной полиции Гордону ответили, что собственником и распорядителем Единого реестра досудебных расследований, который создан для регистрации уголовных правонарушений (производств) и учета принятых во время досудебного расследования решений, учета лиц, которые совершили эти правонарушения, является Офис генпрокурора. Именно Офис генпрокурора, подчеркнули в полиции, предоставляет информацию из реестра. 

В полиции также сообщили, что в соответствии со ст. 253 Уголовного кодекса Украины, лица, в отношении которых проводились НСРД, подозреваемые и их защитники должны быть уведомлены об этом, но конкретное время, когда это будет сделано, "определяется с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной безопасности, жизни и здоровья лиц, которые причастны к проведению негласных следственных (разыскных) действий". В ведомстве уточнили, что о проведении НСРД и их результатах лицу должны сообщить в течение 12 месяцев после прекращения таких действий, но не позже передачи обвинительного акта в суд. При этом в полиции не ответили, проводятся ли НСРД в отношении Гордона.

В ГБР сообщили, что следователи бюро не проводят в отношении Гордона досудебного расследования в уголовных производствах. Что касается НСРД, то ответ ГБР был такой же, как и ответ полиции. По поводу проведения НСРД конкретно в отношении Гордона ведомство информацию не предоставило. 

Ответ на запрос от СБУ Гордон пока не получил.

Контекст:

В конце ноября 2021 года Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".

После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок.

Гордон ответил, что Зеленский сам обещал быть главой государства только один срок и должен держать слово, а также обвинил Офис президента в информационной кампании против себя.

После заявления Богдана о возможном уголовном преследовании ряда журналистов Гордон сказал, что не прекратит комментировать происходящее в Украине и критиковать президента, если для этого будут основания. "Я прекрасно себе отдаю отчет в том, что президент Зеленский, к сожалению, является невосприимчивым к критике. Но я не могу занимать позицию стороннего наблюдателя. Если в стране огромная коррупция, я об этом говорю. Если госсекретарь США [Энтони] Блинкен официально заявляет в Вильнюсе, что в Украине ежегодно воруется из государственного бюджета $40 млрд, разве могу я об этом молчать? Разве могу я молчать о других вопиющих случаях, которые подрывают украинскую государственность? Естественно, я об этом говорю, а в результате получается: они воруют, а виноват Гордон. Президент Зеленский подбирает в свое окружение идиотов и предателей, я об этом говорю – и виноватым получаюсь я. Зеленский и его товарищи подрывают основы нашей государственности – виноват опять я. Я в этом не виноват! В этом виноваты президент и его окружение. Если за правду президент решил посадить меня и начинает против меня НСРД, извините, я считаю это незаконным и аморальным", – заявил журналист. 

Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, коррупция, свобода слова, уголовное производство, Нацполиция, Офис генпрокурора, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
"Бесстыжая девка", "Где трусики?" Астафьева засветила голый пах, грудь и живот
"Бесстыжая девка", "Где трусики?" Астафьева засветила голый пах, грудь и живот
"Мужик почувствовал вкус настоящей любви". "Танцующий миллионер" Вакки умилил сеть видео с годовалой дочерью
"Мужик почувствовал вкус настоящей любви". "Танцующий миллионер" Вакки умилил сеть видео с годовалой дочерью
  "Я говорю: "Дикий, если бы знала, что станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу
  "Я говорю: "Дикий, если бы знала, что станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу
"Зачем эти понты?" Собчак показала, какой персональный новогодний сюрприз она получила от Dior
"Зачем эти понты?" Собчак показала, какой персональный новогодний сюрприз она получила от Dior
"Все девочку из себя пытается сделать". 39-летняя Седокова снялась на корточках в прозрачном боди
"Все девочку из себя пытается сделать". 39-летняя Седокова снялась на корточках в прозрачном боди
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением
"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов
"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов
Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи
Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (84218)
2
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (66738)
3
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (59211)
4
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой (52240)
5
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру (41447)
6
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь (40179)
7
Дочь Ющенко снялась без белья в обтягивающем грудь и бедра наряде с эффектом голого тела (39754)
8
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру (37662)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS