В ОГПУ сообщили, что у Гордона нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. В ГБР и полиции не ответили, проводят ли в отношении журналиста негласные следственные действия

Журналист обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран на прошлой неделе после интервью, которое ему дал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. В интервью Богдан сказал, что президент Владимир Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить негласные следственные (разыскные) действия (НСРД).

В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы:

начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье;

есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают;

проводят ли в отношении него НСРД и для чего.

В Офисе генпрокурора ответили, что в соответствии с положением о Едином реестре досудебных расследований, учет лиц, совершивших уголовные правонарушения и подозреваемых в их совершении, ведется с момента вручения письменного сообщения о подозрении.

"По результатам обработки массива данных Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 20 декабря 2021 года уголовные производства, в которых содержатся данные о привлечении Гордона Дмитрия Ильича к уголовной ответственности как подозреваемого, не установлены", – сказано в ответе.

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности "в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются", поэтому предоставить такую информацию ведомство не может.

В Национальной полиции Гордону ответили, что собственником и распорядителем Единого реестра досудебных расследований, который создан для регистрации уголовных правонарушений (производств) и учета принятых во время досудебного расследования решений, учета лиц, которые совершили эти правонарушения, является Офис генпрокурора. Именно Офис генпрокурора, подчеркнули в полиции, предоставляет информацию из реестра.

В полиции также сообщили, что в соответствии со ст. 253 Уголовного кодекса Украины, лица, в отношении которых проводились НСРД, подозреваемые и их защитники должны быть уведомлены об этом, но конкретное время, когда это будет сделано, "определяется с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной безопасности, жизни и здоровья лиц, которые причастны к проведению негласных следственных (разыскных) действий". В ведомстве уточнили, что о проведении НСРД и их результатах лицу должны сообщить в течение 12 месяцев после прекращения таких действий, но не позже передачи обвинительного акта в суд. При этом в полиции не ответили, проводятся ли НСРД в отношении Гордона.

В ГБР сообщили, что следователи бюро не проводят в отношении Гордона досудебного расследования в уголовных производствах. Что касается НСРД, то ответ ГБР был такой же, как и ответ полиции. По поводу проведения НСРД конкретно в отношении Гордона ведомство информацию не предоставило.

Ответ на запрос от СБУ Гордон пока не получил.