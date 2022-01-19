В Киеве обстреляли редакцию издания "ГОРДОН"

Офис находится на улице Щекавицкой.
Сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию.
Гордон показал на видео пулевое отверстие.
Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.
Он высказал убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".
"Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласные следственные (разыскные) действия. – "ГОРДОН") по отношению ко мне, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом [в офис издания "ГОРДОН"]. Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "ГОРДОН", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – сказал Гордон.
В конце ноября 2021 года Гордон рассказал, что разочаровался в президенте Владимире Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания пятого президента Петра Порошенко на новый срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".
После этого заявления Зеленский сказал журналистам, что Гордон "аж из штанов выбрасывается", так не хочет, чтобы он шел на второй президентский срок.
В декабре, после интервью с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом, Гордон обратился в правоохранительные органы Украины – Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Государственное бюро расследований – и посольства западных стран. В интервью Богдан сказал, что Зеленский отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей, в списке звучала фамилия Гордона. По словам Богдана, в отношении журналиста могут проводить НСРД.
В запросах в правоохранительные органы Украины Гордон просил ответить на следующие вопросы: начаты ли в отношении него уголовные производства и по какой статье; есть ли у него статус подозреваемого в каком-либо уголовном производстве, если да, то в чем его подозревают; проводят ли в отношении него НСРД и для чего.
В Офисе генерального прокурора и СБУ ответили, что у основателя интернет-издания "ГОРДОН" нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. При этом в ведомстве отметили, что сведения о проведении оперативно-разыскной деятельности "в имеющихся информационных системах Офиса генерального прокурора не учитываются", поэтому предоставить такую информацию оно не может. В СБУ, ГБР и полиции не сообщили, проводят ли НСРД конкретно в отношении Гордона.