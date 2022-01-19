В Киеве обстреляли редакцию издания "ГОРДОН"

Офис находится на улице Щекавицкой.

Сотрудники издания обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию.

Гордон показал на видео пулевое отверстие.

След от пули внутри редакции. Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – сказал Гордон.

Он высказал убеждение, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".

"Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив находится общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласные следственные (разыскные) действия. – "ГОРДОН") по отношению ко мне, откуда полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом [в офис издания "ГОРДОН"]. Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "ГОРДОН", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – сказал Гордон.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube