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ПОЛИТИКА

Европейская федерация журналистов раскритиковала украинский законопроект о медиа – НСЖУ

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Законопроект требует основательной доработки, завили в ЕФЖ
Законопроект требует основательной доработки, завили в ЕФЖ
Фото: depositphotos.com

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) критикует украинский законопроект о медиа, сообщил в Facebook глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook 26 июля.

Он рассказал, что президент федерации Майя Север направила руководству Еврокомиссии и украинскому правительству открытые письма, в которых заявляет, что принудительное регулирование, предусмотренное в законопроекте, "достойно худших авторитарных режимов".

Письмо с предостережениями Север, в частности, отправила вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной, пишет Томиленко.

"Как отмечает госпожа Север, ЕФЖ разделяет призыв своих украинских членов – Национального союза журналистов Украины и Независимого медиапрофсоюза Украины к украинским властям о приведении законопроекта в соответствие с европейскими стандартами свободы медиа. В частности, по мнению ЕФЖ, в существующем законопроекте предлагается предоставить произвольные и непропорциональные регуляторные полномочия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который имел бы власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями. Федерация выразила глубокую обеспокоенность по этому поводу Европейской комиссии, в частности президенту комиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту Вере Йоуровой и европейскому комиссару Оливеру Варгейи", – сообщил глава НСЖУ.

Это положение о регулировании необходимо исключить из текста законопроекта, заявила Север.

"Государству, которое бы применяло такие положения, просто нет места в Европейском союзе, – подчеркнула она. – Законопроект требует основательной доработки, чтобы он соответствовал европейским стандартам независимого медиарегулирования и свободы медиа".

Как объяснил Томиленко, согласно европейским нормам, регулирование медиа должно осуществляться органом, независимым от правительства, и его целью должна быть независимость медиа, а не контроль над ними.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/pfbid02LsNU5S7MporSWSVEnnvm1JVVVdd9HmvGxtL2W1k7oNh5SRzcfVqp8sZVZPEJq4twl

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, евроинтеграция, журналисты, законопроект, НСЖУ, Сергей Томиленко, законопроект о медиа, критика
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