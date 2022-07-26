Европейская федерация журналистов раскритиковала украинский законопроект о медиа – НСЖУ

Он рассказал, что президент федерации Майя Север направила руководству Еврокомиссии и украинскому правительству открытые письма, в которых заявляет, что принудительное регулирование, предусмотренное в законопроекте, "достойно худших авторитарных режимов".

Письмо с предостережениями Север, в частности, отправила вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной, пишет Томиленко.

"Как отмечает госпожа Север, ЕФЖ разделяет призыв своих украинских членов – Национального союза журналистов Украины и Независимого медиапрофсоюза Украины к украинским властям о приведении законопроекта в соответствие с европейскими стандартами свободы медиа. В частности, по мнению ЕФЖ, в существующем законопроекте предлагается предоставить произвольные и непропорциональные регуляторные полномочия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который имел бы власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями. Федерация выразила глубокую обеспокоенность по этому поводу Европейской комиссии, в частности президенту комиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту Вере Йоуровой и европейскому комиссару Оливеру Варгейи", – сообщил глава НСЖУ.

Это положение о регулировании необходимо исключить из текста законопроекта, заявила Север.

"Государству, которое бы применяло такие положения, просто нет места в Европейском союзе, – подчеркнула она. – Законопроект требует основательной доработки, чтобы он соответствовал европейским стандартам независимого медиарегулирования и свободы медиа".

Как объяснил Томиленко, согласно европейским нормам, регулирование медиа должно осуществляться органом, независимым от правительства, и его целью должна быть независимость медиа, а не контроль над ними.