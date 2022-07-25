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Стефанчук прогнозирует дискуссию по законопроектам, необходимым для перехода к следующему этапу переговоров с ЕС

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Стефанчук: Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС
Стефанчук: Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозирует, что в Украине будет дискуссия по нескольким евроинтеграционным законопроектам, в том числе большая – по законопроекту о медиа. запись комментария обнародовал канал "Рада"

"Мы разработали наш план законопроектных работ, определили, что мы должны принять в ближайшее время, особенно что касается этих семи пожеланий Европейской комиссии. В частности, это законопроект, касающийся Конституционного Суда. Это законопроект, касающийся вопросов, связанных с отмыванием средств, так называемый FATF. Это вопросы, связанные с законом о деолигархизации. Это вопросы, связанные с законом о национальных меньшинствах. Это вопросы, связанные с законом о медиа. Это основной план Верховной Рады, который мы должны воплотить в ближайшее время", – рассказал он.

По словам Стефанчука, у парламентариев прописаны соответствующие сроки работы над законопроектами, сейчас ведется работа на уровне комитетов.

"Мы делаем внутри Верховной Рады организационные структурные преобразования, чтобы эта деятельность была ускорена и законы, касающиеся евроинтеграции, проходили по так называемому быстрому треку", – продолжил он.

Стефанчук сказал, что Рада объявил конкурс на должность советника главы Рады по вопросам евроинтеграции, в ходе которого обратили внимание на ряд экспертов, которых хотят привлечь к работе над законопроектами. Им, по словам Стефанчука, предложат должности в аппарате Рады. Кроме того, парламент будет сотрудничать в этих вопросах с научной службой Европарламента, сказал он.

Рада планирует принять все законопроекты из пакета рекомендаций Еврокомиссии до конца года, говорит Стефанчук.

"Среди них каких-то таких, которые негативно влияли бы на жизнь рядового гражданина, нет. Есть те, которые могут вызвать дискуссию, и это нормально. В частности, я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы, и уже вести нашу дискуссию в рамках только одного вопроса – отвечает или не отвечает директивам ЕС. Для этого здесь снимаются какие-либо другие желания или какие-то другие влияния", – добавил председатель Рады.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европарламент, Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, парламент, законопроект, Евросоюз, Руслан Стефанчук, законопроект о медиа, ЕС
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