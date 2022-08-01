На платформе Совета Европы обнародовали предостережение об угрозе свободы слова в Украине из-за законопроекта о медиа

На платформе Совета Европы обнародовали предостережение из-за законопроекта, который входит в пакет евроинтеграционных инициатив. В Раде прогнозировали дискуссию по нему Фото: depositphotos.com

Предупреждение на платформу внесли Европейская федерация журналистов, Международная федерация журналистов и американский Комитет защиты журналистов (CPJ), сообщает Telegram-канал Нацсовета журналистов Украины. Его авторы критикуют законопроект о медиа, который планируют принять в Украине до конца года.

"Первоначальный вариант законопроекта был внесен в декабре 2019 года, но его рассмотрение несколько раз откладывалось из-за критики. Последняя редакция законопроекта, с которой ознакомился CPJ, датирована июлем 2020 года. Согласно сообщениям СМИ и тексту законопроекта, в случае его принятия полномочия регулятора расширятся, что позволит ему лишать онлайн-издания регистрации, налагать на них штрафы и закрывать по решению суда", – говорится в сообщении.

В предупреждении отмечается, что глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал, что законопроект разработали без открытого диалога, а у властей есть достаточно инструментов для противодействия российской пропаганде.

Законопроект ограничивает свободу слова и вводит чрезмерное регулирование деятельности СМИ, пояснил Томиленко.

НСЖУ призывает власти Украины "не проводить грандиозную реформу СМИ во время войны и не отвлекать журналистов от их работы в то время, когда профессиональная журналистика важна как никогда", сказано в предупреждении.

Нацсовет поддерживает гармонизацию украинского законодательства с европейским, в частности имплементацию медийной директивы ЕС, но выступает против расширения сферы регулирования украинского телерадиорегулятора на все печатные и онлайн-медиа, добавили в Telegram-канале НСЖУ.

Платформа Совета ЕС по защите журналистов сообщает о серьезных угрозах безопасности журналистов и свободе СМИ в Европе, чтобы усилить ответ Совета Европы на угрозы и подотчетность государств – членов ЕС, сказано на ее сайте. Всего на этой платформе опубликовано 191 предупреждение относительно защиты журналистов в 36 странах.

Предостережению из-за украинского законопроекта присвоен первый уровень – он охватывает наиболее серьезные и разрушительные нарушения свободы СМИ.