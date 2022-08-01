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На платформе Совета Европы обнародовали предостережение об угрозе свободы слова в Украине из-за законопроекта о медиа

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На платформе Совета Европы обнародовали предостережение из-за законопроекта, который входит в пакет евроинтеграционных инициатив. В Раде прогнозировали дискуссию по нему
На платформе Совета Европы обнародовали предостережение из-за законопроекта, который входит в пакет евроинтеграционных инициатив. В Раде прогнозировали дискуссию по нему
Фото: depositphotos.com

29 июля на платформе Совета Европы по защите журналистов обнародовали предостережение об угрозе свободе слова в Украине.

Предупреждение на платформу внесли Европейская федерация журналистов, Международная федерация журналистов и американский Комитет защиты журналистов (CPJ), сообщает Telegram-канал Нацсовета журналистов Украины. Его авторы критикуют законопроект о медиа, который планируют принять в Украине до конца года. 

"Первоначальный вариант законопроекта был внесен в декабре 2019 года, но его рассмотрение несколько раз откладывалось из-за критики. Последняя редакция законопроекта, с которой ознакомился CPJ, датирована июлем 2020 года. Согласно сообщениям СМИ и тексту законопроекта, в случае его принятия полномочия регулятора расширятся, что позволит ему лишать онлайн-издания регистрации, налагать на них штрафы и закрывать по решению суда", – говорится в сообщении. 

В предупреждении отмечается, что глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал, что законопроект разработали без открытого диалога, а у властей есть достаточно инструментов для противодействия российской пропаганде. 

Законопроект ограничивает свободу слова и вводит чрезмерное регулирование деятельности СМИ, пояснил Томиленко. 

НСЖУ призывает власти Украины "не проводить грандиозную реформу СМИ во время войны и не отвлекать журналистов от их работы в то время, когда профессиональная журналистика важна как никогда", сказано в предупреждении. 

Нацсовет поддерживает гармонизацию украинского законодательства с европейским, в частности имплементацию медийной директивы ЕС, но выступает против расширения сферы регулирования украинского телерадиорегулятора на все печатные и онлайн-медиа, добавили в Telegram-канале НСЖУ.

Платформа Совета ЕС по защите журналистов сообщает о серьезных угрозах безопасности журналистов и свободе СМИ в Европе, чтобы усилить ответ Совета Европы на угрозы и подотчетность государств – членов ЕС, сказано на ее сайте. Всего на этой платформе опубликовано 191 предупреждение относительно защиты журналистов в 36 странах. 

Предостережению из-за украинского законопроекта присвоен первый уровень – он охватывает наиболее серьезные и разрушительные нарушения свободы СМИ. 

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС. 

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Законопроект требует основательной доработки, завили в ЕФЖ 26 июля. CPJ 29 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Комитет защиты журналистов, законодательство, журналисты, законопроект, НСЖУ, Сергей Томиленко, законопроект о медиа, ЕС
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