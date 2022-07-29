Комитет защиты журналистов призвал Раду пересмотреть законопроект о медиа

"Пересмотр устаревшего законодательства Украины о СМИ необходим, если страна хочет соответствовать стандартам Европейского союза, но законодатели не должны использовать такие реформы в качестве предлога для расширения государственного контроля над информацией", – подчеркнул программный директор CPJ Карлос Мартинес.

Он призвал украинских депутатов "разработать законопроект о средствах массовой информации в соответствии с директивами ЕС, которые включает в себя строгие гарантии свободы прессы".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии CPJ призвал украинские власти "не проводить грандиозную реформу СМИ во время войны и не отвлекать журналистов от их работы в то время, когда профессиональная журналистика важна как никогда".

Комитет защиты журналистов также направил в Верховную Раду и Национальный совет по телевидению и радиовещанию обращения с просьбой прокомментировать критику документа, но ответов не получил.