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Комитет защиты журналистов призвал Раду пересмотреть законопроект о медиа

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Фото: rada.gov.ua

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала Верховную Раду Украины пересмотреть законопроект "О медиа", так как он угрожает свободе слова в стране. Заявление опубликовано 28 июля на сайте организации.

"Пересмотр устаревшего законодательства Украины о СМИ необходим, если страна хочет соответствовать стандартам Европейского союза, но законодатели не должны использовать такие реформы в качестве предлога для расширения государственного контроля над информацией", – подчеркнул программный директор CPJ Карлос Мартинес.

Он призвал украинских депутатов "разработать законопроект о средствах массовой информации в соответствии с директивами ЕС, которые включает в себя строгие гарантии свободы прессы".

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии CPJ призвал украинские власти "не проводить грандиозную реформу СМИ во время войны и не отвлекать журналистов от их работы в то время, когда профессиональная журналистика важна как никогда".

Комитет защиты журналистов также направил в Верховную Раду и Национальный совет по телевидению и радиовещанию обращения с просьбой прокомментировать критику документа, но ответов не получил.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, нардеп от "Слуги народа" и один из авторов законопроекта Никита Потураев заявил, что проект закона направлен в Еврокомиссию для анализа и парламент не будет проводить голосование, пока не получит рекомендации ЕК.

Теги: СМИ, Украина, журналисты, парламент, закон, российская агрессия, война России против Украины, реформа, Комитет по защите журналистов, законопроект о медиа
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