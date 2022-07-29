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Кабмин ожидает рассмотрения Радой почти 50 евроинтеграционных законопроектов – Шмыгаль

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Украина является кандидатом на членство в ЕС
Украина является кандидатом на членство в ЕС
Фото: EPA

Правительство ожидает рассмотрения в Верховной Раде почти 50 законопроектов в рамках евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 29 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не откладываем внедрение европейских директив и правил до завершения войны, а делаем это сейчас. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент рассмотрит почти 50 поданных и согласованных евроинтеграционных законопроектов. Также вскоре министерства завершат подготовку всех законопроектов, касающихся выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС", – заявил он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе с главой парламента Русланом Стефанчуком и Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

15 июля Шмыгаль сообщал, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 63%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, законопроект, Денис Шмыгаль, Кабмин
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