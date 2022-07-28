Посол ЕС приветствовал назначение нового главы САП

"Украина выполнила одну из рекомендаций, которые сопровождали получение статуса кандидата в члены ЕС! Завершился долгий процесс отбора, который преподнес уроки. Желаю господину Клименко сил и мужества!" – написал он.

Контекст:

Предыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. Конкурс продолжался почти два года.

В конце ноября – начале декабря 2021 года несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В комиссии пояснили, что не утверждают результаты отбора, так как ждут ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила 19 июля 2022 года. 27 июля комиссия решила направить в Офис генпрокурора представление о его назначении.

На следующий день новоназначенный генпрокурор Андрей Костин утвердил Клименко в должности.