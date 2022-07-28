Клименко официально назначен главой антикоррупционной прокуратуры – Ермак

У САП спустя почти два года отсутствия появился полномочный руководитель Фото: radiosvoboda.org

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, объявленный конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", – написал Ермак.

Указ о назначении Костина сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Ермак поздравил Костина с началом работы генпрокурором, а Клименко – с назначением на должность руководителя САП и пожелал "эффективной работы".

"Независимая антикоррупционная инфраструктура – важная составляющая демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса", – добавил глава ОП.