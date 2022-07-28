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Клименко официально назначен главой антикоррупционной прокуратуры – Ермак

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У САП спустя почти два года отсутствия появился полномочный руководитель
У САП спустя почти два года отсутствия появился полномочный руководитель
Фото: radiosvoboda.org

Новый генпрокурор Украины Андрей Костин утвердил в должности победителя конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, объявленный конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", – написал Ермак.

Указ о назначении Костина сегодня подписал президент Владимир Зеленский. 

Ермак поздравил Костина с началом работы генпрокурором, а Клименко – с назначением на должность руководителя САП и пожелал "эффективной работы".

"Независимая антикоррупционная инфраструктура – важная составляющая демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса", – добавил глава ОП. 

Контекст:

Предыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

В конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В комиссии пояснили, что не утверждают результаты отбора, так как ждут ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила только 19 июля 2022 годачерез два дня после того, как этого потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: прокуратура, антикоррупционная прокуратура, Андрей Костин, САП, Андрей Ермак, назначение, Александр Клименко (САП)
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