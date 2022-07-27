Комиссия по отбору главы САП решила направить в Офис генпрокурора представление о назначении Клименко

Это было 12-е заседание комиссии. Так как заседание, которое проводили 19 июля (тогда объявили победителя конкурса), не закрыли, сегодня его продолжили.
Коваль в ходе заседания объявила, что комиссия получила ответ Офиса генпрокурора на просьбу установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне. Запрос на получение этого вывода комиссия подала в ОГП еще в декабре прошлого года, говорила Коваль.
Она зачитала этот ответ. В нем говорится, что победитель конкурса – детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко – соответствует требованиям этих законов.
По словам Коваль, ответ датирован 26 июля.
После озвучивания ответа ОГП Коваль зачитала представление генпрокурору о назначении Клименко на пост главы САП, комиссия одобрила его. Коваль сказала, что представление будет оформлено и направлено в Офис генпрокурора сегодня или завтра.
Клименко принимал участие в заседании. Глава конкурсной комиссии поздравила его с победой, а один из членов комиссии – эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег Драго Кос – отметил, что Клименко "долго ждал после своей заслуженной победы" и извинился за это. Коваль отметила, что после начала полномасштабного вторжения победитель конкурса принимал участие в защите Украины. По ее утверждению, комиссия делала все, чтобы назначить Клименко "максимально быстро, но в нашу жизнь вмешалась война".
Клименко выразил надежду, что следующие конкурсы будут проходить быстрее и ведомства не будут оставаться без руководителей на длительное время. "Коррупция не пропадает на этот период. А это два года. Коррупция не берет пауз и точно не приближает нашу победу", – отметил он.
В САП нет постоянного руководителя с августа 2020 года. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии.
7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.
Перед этим в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
После начала полномасштабного вторжения России утвердить результаты конкурса Украину призывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и послы G7.
Назначение главы САП – технически самая простая из рекомендаций ЕС, выполнение которых необходимо для начала следующего этапа переговоров о евроинтеграции Украины, говорил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.