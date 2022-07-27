ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Комиссия по отбору главы САП решила направить в Офис генпрокурора представление о назначении Клименко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клименко стал победителем конкурса
Клименко стал победителем конкурса
Скриншот: 5 канал / YouTube

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры 27 июля собралась на заседание, его трансляция велась в YouTube.

Это было 12-е заседание комиссии. Так как заседание, которое проводили 19 июля (тогда объявили победителя конкурса), не закрыли, сегодня его продолжили. 

Коваль в ходе заседания объявила, что комиссия получила ответ Офиса генпрокурора на просьбу установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне. Запрос на получение этого вывода комиссия подала в ОГП еще в декабре прошлого года, говорила Коваль.

Она зачитала этот ответ. В нем говорится, что победитель конкурса – детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко – соответствует требованиям этих законов.

По словам Коваль, ответ датирован 26 июля. 

После озвучивания ответа ОГП Коваль зачитала представление генпрокурору о назначении Клименко на пост главы САП, комиссия одобрила его. Коваль сказала, что представление будет оформлено и направлено в Офис генпрокурора сегодня или завтра. 

Клименко принимал участие в заседании. Глава конкурсной комиссии поздравила его с победой, а один из членов комиссии – эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег Драго Кос – отметил, что Клименко "долго ждал после своей заслуженной победы" и извинился за это. Коваль отметила, что после начала полномасштабного вторжения победитель конкурса принимал участие в защите Украины. По ее утверждению, комиссия делала все, чтобы назначить Клименко "максимально быстро, но в нашу жизнь вмешалась война". 

Клименко выразил надежду, что следующие конкурсы будут проходить быстрее и ведомства не будут оставаться без руководителей на длительное время. "Коррупция не пропадает на этот период. А это два года. Коррупция не берет пауз и точно не приближает нашу победу", – отметил он.

Контекст:

В САП нет постоянного руководителя с августа 2020 года. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. 

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Перед этим в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

После начала полномасштабного вторжения России утвердить результаты конкурса Украину призывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и послы G7

Назначение главы САП – технически самая простая из рекомендаций ЕС, выполнение которых необходимо для начала следующего этапа переговоров о евроинтеграции Украины, говорил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Клименко, конкурс, гостайна, САП, назначение, Офис генпрокурора, детектив НАБУ Александр Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (208753)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (169856)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (134224)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (101037)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (93624)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (73714)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (70482)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (50076)
 
 
 
 