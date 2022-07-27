Комиссия по отбору главы САП решила направить в Офис генпрокурора представление о назначении Клименко

Это было 12-е заседание комиссии. Так как заседание, которое проводили 19 июля (тогда объявили победителя конкурса), не закрыли, сегодня его продолжили.

Коваль в ходе заседания объявила, что комиссия получила ответ Офиса генпрокурора на просьбу установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне. Запрос на получение этого вывода комиссия подала в ОГП еще в декабре прошлого года, говорила Коваль.

Она зачитала этот ответ. В нем говорится, что победитель конкурса – детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко – соответствует требованиям этих законов.

По словам Коваль, ответ датирован 26 июля.

После озвучивания ответа ОГП Коваль зачитала представление генпрокурору о назначении Клименко на пост главы САП, комиссия одобрила его. Коваль сказала, что представление будет оформлено и направлено в Офис генпрокурора сегодня или завтра.

Клименко принимал участие в заседании. Глава конкурсной комиссии поздравила его с победой, а один из членов комиссии – эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег Драго Кос – отметил, что Клименко "долго ждал после своей заслуженной победы" и извинился за это. Коваль отметила, что после начала полномасштабного вторжения победитель конкурса принимал участие в защите Украины. По ее утверждению, комиссия делала все, чтобы назначить Клименко "максимально быстро, но в нашу жизнь вмешалась война".

Клименко выразил надежду, что следующие конкурсы будут проходить быстрее и ведомства не будут оставаться без руководителей на длительное время. "Коррупция не пропадает на этот период. А это два года. Коррупция не берет пауз и точно не приближает нашу победу", – отметил он.