Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 63% – Шмыгаль

"Обсудили конкретные шаги по ускорению интеграции в ЕС и подготовке заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации. В 2022-2023 годах существенно продвинемся вперед. Несмотря на войну, мы продолжаем реформы. Благодарен ЕС за поддержку!" – написал он.
Шмыгаль также призвал признать Россию государством-террористом.
"Атакуя мирные города – Винницу, Николаев, Харьков – Россия действует как террорист, поэтому должна быть признана государством-террористом на международном уровне. Такое обращение к ЕС озвучил в разговоре с Жозепом Боррелем. Подчеркнул необходимость ужесточить санкции. Необходимо остановить Россию", – заявил глава правительства.
Атакуючи мирні міста - Вінницю, Миколаїв, Харків - росія діє як терорист, тому має бути визнана державою-терористом на міжнародному рівні. Таке звернення до ЄС озвучив у розмові з @JosepBorrellF. Наголосив на необхідності посилити санкції. Необхідно #Stoprussia pic.twitter.com/dRCQYayEtk— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 15, 2022
Как сообщила пресс-служба Кабмина, в разговоре Шмыгаль заявил, что Украина будет продвигаться по ускоренной процедуре приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. Также, по его словам, Украина рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединение к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоне платежного пространства SEPA.
Также он поблагодарил Борреля за предложение ЕС предоставить Украине €9 млрд помощи и призвал наработать законодательство, которое позволит конфисковать российские активы, чтобы направить их на послевоенное восстановление Украины.
Кроме этого, политики обсудили усиление сотрудничества в энергетической сфере, помощь в разминировании украинских территорий и включение украинской части реки Дунай в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).
Боррель сообщил в Twitter, что в разговоре также участвовал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
"Мы обсудили наши неустанные и решительные усилия по поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС", – написал политик.
In-depth conversation with Ukraine’s Prime Minister @Denys_Shmyhal, together with @OliverVarhelyi. We discussed our sustained and determined efforts to support #Ukraine in facing Russian agression.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 15, 2022
Assured him of the EU’s unwavering military and financial support pic.twitter.com/MbUx8bs4TZ
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказывали, что Нидерланды были в числе стран, которые скептически относились к предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
В тот же день глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство страны поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а 22 июня Стефанишина сказала, что по вопросу кандидатства Украины в ЕС – полный консенсус.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.