ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 63% – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль провел разговор с Боррелем 15 июля
Шмыгаль провел разговор с Боррелем 15 июля
Фото: kmu.gov.ua

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на 63%. Об этом 15 июля сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после видеозвонка с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Обсудили конкретные шаги по ускорению интеграции в ЕС и подготовке заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации. В 2022-2023 годах существенно продвинемся вперед. Несмотря на войну, мы продолжаем реформы. Благодарен ЕС за поддержку!" – написал он.

Шмыгаль также призвал признать Россию государством-террористом.

"Атакуя мирные города – Винницу, Николаев, Харьков – Россия действует как террорист, поэтому должна быть признана государством-террористом на международном уровне. Такое обращение к ЕС озвучил в разговоре с Жозепом Боррелем. Подчеркнул необходимость ужесточить санкции. Необходимо остановить Россию", – заявил глава правительства.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, в разговоре Шмыгаль заявил, что Украина будет продвигаться по ускоренной процедуре приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. Также, по его словам, Украина рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединение к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоне платежного пространства SEPA.

Также он поблагодарил Борреля за предложение ЕС предоставить Украине €9 млрд помощи и призвал наработать законодательство, которое позволит конфисковать российские активы, чтобы направить их на послевоенное восстановление Украины.

Кроме этого, политики обсудили усиление сотрудничества в энергетической сфере, помощь в разминировании украинских территорий и включение украинской части реки Дунай в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Боррель сообщил в Twitter, что в разговоре также участвовал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

"Мы обсудили наши неустанные и решительные усилия по поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС", – написал политик.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказывали, что Нидерланды были в числе стран, которые скептически относились к предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС. 

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

В тот же день глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство страны поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а 22 июня Стефанишина сказала, что по вопросу кандидатства Украины в ЕС – полный консенсус

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ассоциация с ЕС, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (290171)
2
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (237098)
3
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (167227)
4
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (166638)
5
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (84091)
6
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину (62657)
7
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (52072)
8
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (48687)
 
 
 
 