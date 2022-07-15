Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 63% – Шмыгаль

"Обсудили конкретные шаги по ускорению интеграции в ЕС и подготовке заседания Совета Ассоциации. Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации. В 2022-2023 годах существенно продвинемся вперед. Несмотря на войну, мы продолжаем реформы. Благодарен ЕС за поддержку!" – написал он.

Шмыгаль также призвал признать Россию государством-террористом.

"Атакуя мирные города – Винницу, Николаев, Харьков – Россия действует как террорист, поэтому должна быть признана государством-террористом на международном уровне. Такое обращение к ЕС озвучил в разговоре с Жозепом Боррелем. Подчеркнул необходимость ужесточить санкции. Необходимо остановить Россию", – заявил глава правительства.

Атакуючи мирні міста - Вінницю, Миколаїв, Харків - росія діє як терорист, тому має бути визнана державою-терористом на міжнародному рівні. Таке звернення до ЄС озвучив у розмові з @JosepBorrellF. Наголосив на необхідності посилити санкції. Необхідно #Stoprussia pic.twitter.com/dRCQYayEtk — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 15, 2022

Как сообщила пресс-служба Кабмина, в разговоре Шмыгаль заявил, что Украина будет продвигаться по ускоренной процедуре приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. Также, по его словам, Украина рассчитывает на заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА), присоединение к системе совместного транзита NCTS, единой зоне роуминга и единой зоне платежного пространства SEPA.

Также он поблагодарил Борреля за предложение ЕС предоставить Украине €9 млрд помощи и призвал наработать законодательство, которое позволит конфисковать российские активы, чтобы направить их на послевоенное восстановление Украины.

Кроме этого, политики обсудили усиление сотрудничества в энергетической сфере, помощь в разминировании украинских территорий и включение украинской части реки Дунай в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

Боррель сообщил в Twitter, что в разговоре также участвовал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

"Мы обсудили наши неустанные и решительные усилия по поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Заверил его в непоколебимой военной и финансовой поддержке ЕС", – написал политик.