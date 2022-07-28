"У нас совместная цель". Новоназначенный генпрокурор Украины Костин представил коллективу нового главу САП

Костин, представляя Клименко, обратил внимание на актуальность борьбы с коррупцией и связал это со стремлением Украины в Евросоюз.
"Сегодня перед нами стоит задача побороть и внешнего врага – страну-агрессора, которая с оружием вторглась на территорию независимого суверенного государства, – и внутреннего – коррупцию. Это угроза прежде всего для демократии нашего государства. Ее проявления подрывают авторитет Украины в глазах наших международных партнеров и потенциальных инвесторов", – сказал Костин.
Клименко, как говорится в релизе, пообещал оправдать доверие общества.
"Я надеюсь на эффективное сотрудничество с Офисом генерального прокурора, НАБУ и всеми правоохранительными органами, ведь перед нами стоит общая задача – борьба с коррупцией", – добавил он.
Костин назвал основной задачей Национального антикоррупционного бюро и САП борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. По его мнению, сейчас эта работа недостаточно результативна и нуждается в активизации.
"У нас совместная цель – обеспечить восстановление справедливости, потому что этого требует от нас украинский народ", – резюмировал он.
Костин был назначен на должность генпрокурора сегодня. После назначения он подписал приказ об утверждении Клименко главой САП. Конкурс на эту должность продолжался почти два года. Назначение руководителя САП приветствовали в ЕС.