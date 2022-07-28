"У нас совместная цель". Новоназначенный генпрокурор Украины Костин представил коллективу нового главу САП

Клименко и Костин были назначены на свои должности в один день Фото: gp.gov.ua

Костин, представляя Клименко, обратил внимание на актуальность борьбы с коррупцией и связал это со стремлением Украины в Евросоюз.

"Сегодня перед нами стоит задача побороть и внешнего врага – страну-агрессора, которая с оружием вторглась на территорию независимого суверенного государства, – и внутреннего – коррупцию. Это угроза прежде всего для демократии нашего государства. Ее проявления подрывают авторитет Украины в глазах наших международных партнеров и потенциальных инвесторов", – сказал Костин.

Фото: gp.gov.ua

Клименко, как говорится в релизе, пообещал оправдать доверие общества.

"Я надеюсь на эффективное сотрудничество с Офисом генерального прокурора, НАБУ и всеми правоохранительными органами, ведь перед нами стоит общая задача – борьба с коррупцией", – добавил он.

Фото: gp.gov.ua

Костин назвал основной задачей Национального антикоррупционного бюро и САП борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. По его мнению, сейчас эта работа недостаточно результативна и нуждается в активизации.

"У нас совместная цель – обеспечить восстановление справедливости, потому что этого требует от нас украинский народ", – резюмировал он.