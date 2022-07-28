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"У нас совместная цель". Новоназначенный генпрокурор Украины Костин представил коллективу нового главу САП

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Клименко и Костин были назначены на свои должности в один день
Клименко и Костин были назначены на свои должности в один день
Фото: gp.gov.ua

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Андрей Костин 28 июля представил коллективу своего заместителя – нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Клименко. Об этом проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора.

Костин, представляя Клименко, обратил внимание на актуальность борьбы с коррупцией и связал это со стремлением Украины в Евросоюз. 

"Сегодня перед нами стоит задача побороть и внешнего врага – страну-агрессора, которая с оружием вторглась на территорию независимого суверенного государства, – и внутреннего – коррупцию. Это угроза прежде всего для демократии нашего государства. Ее проявления подрывают авторитет Украины в глазах наших международных партнеров и потенциальных инвесторов", – сказал Костин. 

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Клименко, как говорится в релизе, пообещал оправдать доверие общества. 

"Я надеюсь на эффективное сотрудничество с Офисом генерального прокурора, НАБУ и всеми правоохранительными органами, ведь перед нами стоит общая задача – борьба с коррупцией", – добавил он. 

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Костин назвал основной задачей Национального антикоррупционного бюро и САП борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. По его мнению, сейчас эта работа недостаточно результативна и нуждается в активизации.  

"У нас совместная цель – обеспечить восстановление справедливости, потому что этого требует от нас украинский народ", – резюмировал он. 

Контекст:

Костин был назначен на должность генпрокурора сегодня. После назначения он подписал приказ об утверждении Клименко главой САП. Конкурс на эту должность продолжался почти два года. Назначение руководителя САП приветствовали в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, конкурс, евроинтеграция, НАБУ, Евросоюз, САП, назначение, нардеп Андрей Костин, Александр Клименко (САП)
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