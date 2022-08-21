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ПОЛИТИКА

Украина выполнила почти 70% соглашения об ассоциации и хочет "политической ясности" относительно следующих шагов – Стефанишина

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Стефанишина: Мы хотим политическую ясность получить уже к концу года
Стефанишина: Мы хотим политическую ясность получить уже к концу года
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Евросоюзом почти на 70%. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 21 августа во время открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа", пишет "Укринформ".

"Нам надо понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает – политической ясности относительно следующих шагов", – сказала она.

По словам вице-премьера, Украина не хочет, чтобы процесс ее присоединения к ЕС был бюрократичным.

"Конечно, мы как государство максимально демонстрируем свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хотим, чтобы политики, лидеры ЕС скатывали этот процесс в бюрократию. Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что приверженность украинского народа и Украины принципам демократии очевидны, а также то, что мы почти на 70% выполнили все обязательства по Соглашению об ассоциации, это дает возможность нам говорить, что нас не нужно оценивать с нуля, а нужно принимать политические решения. И мы хотим такую политическую ясность получить уже к концу года", – заявила Стефанишина.

По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – это не политическое давление, а "обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".

"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения относительно наших дальнейших шагов, развития новых возможностей и воспитания нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести этим путем", – сказала вице-премьер.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ассоциация с ЕС, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, война России против Украины, Евросоюз, Ольга Стефанишина
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