Украина выполнила почти 70% соглашения об ассоциации и хочет "политической ясности" относительно следующих шагов – Стефанишина

Стефанишина: Мы хотим политическую ясность получить уже к концу года Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

"Нам надо понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает – политической ясности относительно следующих шагов", – сказала она.

По словам вице-премьера, Украина не хочет, чтобы процесс ее присоединения к ЕС был бюрократичным.

"Конечно, мы как государство максимально демонстрируем свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хотим, чтобы политики, лидеры ЕС скатывали этот процесс в бюрократию. Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что приверженность украинского народа и Украины принципам демократии очевидны, а также то, что мы почти на 70% выполнили все обязательства по Соглашению об ассоциации, это дает возможность нам говорить, что нас не нужно оценивать с нуля, а нужно принимать политические решения. И мы хотим такую политическую ясность получить уже к концу года", – заявила Стефанишина.

По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – это не политическое давление, а "обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".

"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения относительно наших дальнейших шагов, развития новых возможностей и воспитания нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести этим путем", – сказала вице-премьер.