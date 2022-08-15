"Отличные новости". В представительстве ЕС в Украине прокомментировали избрание двух членов Высшего совета правосудия

Такое мнение 15 августа в Twitter высказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Отличные новости для украинской реформы правосудия. Верховная Рада избрала двух высокопрофессиональных членов Высшего совета правосудия, органа, управляющего судами. И Роман Маселко, и Николай Мороз также пользуются поддержкой украинского гражданского общества", – написал посол.

Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия – Маселко и Мороза – на заседании 15 августа. За данное решение проголосовали 258 народных депутатов, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22, а кворум – 15. То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует", – подчеркнул нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Контекст:

Высший совет правосудия был создан в декабре 2016 года в рамках судебной реформы. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов). В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

Реформа системы правосудия является одним из требований Европейского союза для дальнейшей евроинтеграции Украины.