"Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия – это Роман Маселко и Николай Мороз. Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22, а кворум – 15. То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует. И не нужно все переводить на войну", – написал он.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram написал, что за данное решение проголосовали 258 народных депутатов, в том числе 181 представитель фракции "Слуга народа".
По его словам, кандидатов на две вакансии в ВСП по квоте парламента было четверо, поэтому перед избранием провели рейтинговое голосование, на котором Мороза поддержал 291 депутат, Маселко – 203. Два других кандидата – Елена Заичко и Вячеслав Талько – набрали 137 и 79 соответственно.
Высший совет правосудия был создан в декабре 2016 года в рамках судебной реформы. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи.
В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов). В первом чтении Рада его приняла 19 мая.14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.
Реформа системы правосудия является одним из требований Европейского союза для дальнейшей евроинтеграции Украины.