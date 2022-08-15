"Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия – это Роман Маселко и Николай Мороз. Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22, а кворум – 15. То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует. И не нужно все переводить на войну", – написал он.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram написал, что за данное решение проголосовали 258 народных депутатов, в том числе 181 представитель фракции "Слуга народа".

По его словам, кандидатов на две вакансии в ВСП по квоте парламента было четверо, поэтому перед избранием провели рейтинговое голосование, на котором Мороза поддержал 291 депутат, Маселко – 203. Два других кандидата – Елена Заичко и Вячеслав Талько – набрали 137 и 79 соответственно.