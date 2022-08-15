ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Высший совет правосудия избрали еще двух членов
В Высший совет правосудия избрали еще двух членов
Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Верховная Рада Украины избрала двух членов Высшего совета правосудия. Об этом 15 августа сообщил в Telegram депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия – это Роман Маселко и Николай Мороз. Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22, а кворум – 15. То есть ВСП почти полгода (с 22 февраля) нормально не функционирует. И не нужно все переводить на войну", – написал он.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram написал, что за данное решение проголосовали 258 народных депутатов, в том числе 181 представитель фракции "Слуга народа".

По его словам, кандидатов на две вакансии в ВСП по квоте парламента было четверо, поэтому перед избранием провели рейтинговое голосование, на котором Мороза поддержал 291 депутат, Маселко – 203. Два других кандидата – Елена Заичко и Вячеслав Талько – набрали 137 и 79 соответственно.

Контекст:

Высший совет правосудия был создан в декабре 2016 года в рамках судебной реформы. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов). В первом чтении Рада его приняла 19 мая.14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

Реформа системы правосудия является одним из требований Европейского союза для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, Алексей Гончаренко, судебная реформа, Высший совет правосудия, Роман Маселко, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
56-летняя Берри снялась с верхнего ракурса в кружевном топе с декольте
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
Американские криминалисты установили, что пистолет в руках Болдуина был исправен, а выстрел не мог быть совершен без полного нажатия на курок
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
"Вау!", "Горячо". Кардашян в купальнике, сливающемся с тоном кожи, снялась в тренажерном зале
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Лучшее! Хотя использованный презерватив тоже подходит". Гордон показал портрет Путина из окурков
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
Латвийский режиссер россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (104148)
2
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (35436)
3
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (31517)
4
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (20768)
5
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото (19007)
6
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага (16014) G
7
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15134)
8
Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет (12074)
 
 
 
 