Высший совет правосудия отправил в отставку главу Верховного Суда Данишевскую

"Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке. Общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет", – сказано в релизе.

Данишевская заявила об уходе в отставку 8 октября во время выступления на пленуме Верховного Суда.