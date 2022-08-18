В правительстве Украины изучают, учли ли в законопроекте "О медиа" директивы Евросоюза

Речь идет о датированном 20 июля "протоколе совещания относительно обсуждения вопроса приближения национального законодательства к директиве ЕС с целью реализации рекомендаций заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС".

Совещание проходило под председательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Согласно протоколу, МКИП поручали до 28 июля "доработать проект закона Украины "О медиа" с целью полного учета и соответствия положениям Директивы" Европейского парламента и Совета ЕС 2010/13/ЕС.

До 29 июля Министерство культуры и информационной политики должно было предоставить правительству редакцию законопроекта "О медиа" с учетом положений директивы для анализа полноты такого учета.

О результатах такого анализа пока не сообщалось.

"Материалы совещания не содержат упоминаний, будут ли корректироваться или пересматриваться нормы законопроекта, противоречащие положениям директивы ЕС или значительно выходящие за сферу и рамки указанной директивы, из-за чего проект неоднократно подвергался критике медийщиков", – подчеркнули "Українські новини".