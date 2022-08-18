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В правительстве Украины изучают, учли ли в законопроекте "О медиа" директивы Евросоюза

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В правительстве готовят законопроект "О медиа" ко второму чтению
В правительстве готовят законопроект "О медиа" ко второму чтению
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Министерству культуры и информационной политики (МКИП) Украины Кабинет Министров поручал проверить законопроект "О медиа" на соответствие директивам Европейского союза. Об этом говорится в документе, который правительство предоставило 18 августа на запрос "Українських новин".

Речь идет о датированном 20 июля "протоколе совещания относительно обсуждения вопроса приближения национального законодательства к директиве ЕС с целью реализации рекомендаций заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС".

Совещание проходило под председательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Согласно протоколу, МКИП поручали до 28 июля "доработать проект закона Украины "О медиа" с целью полного учета и соответствия положениям Директивы" Европейского парламента и Совета ЕС 2010/13/ЕС.

До 29 июля Министерство культуры и информационной политики должно было предоставить правительству редакцию законопроекта "О медиа" с учетом положений директивы для анализа полноты такого учета.

О результатах такого анализа пока не сообщалось.

"Материалы совещания не содержат упоминаний, будут ли корректироваться или пересматриваться нормы законопроекта, противоречащие положениям директивы ЕС или значительно выходящие за сферу и рамки указанной директивы, из-за чего проект неоднократно подвергался критике медийщиков", – подчеркнули "Українські новини".

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

1 июня 2022 года во время видеообращения к Верховной Раде, посвященного евроинтеграции Украины, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС. 

Законопроект о медиа входит в пакет евроинтеграционных законопроектов, которые Верховная Рада планирует рассмотреть до конца года, говорил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он ожидает, что по нему будет большая дискуссия. "Я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы", – заявлял Стефанчук 24 июля.

Законопроект требует основательной доработки, заявили в Европейской федерации журналистов 26 июля. Американский "Комитет защиты журналистов" 29 июля призвал Верховную Раду пересмотреть его.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, евроинтеграция, законодательство, политика, журналисты, парламент, законопроект, документы, Евросоюз, законопроект о медиа, Министерство культуры и информационной политики, ЕС
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