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В Раде до 29 августа создадут подкомитеты по вопросам евроинтеграции Украины – Стефанчук

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Стефанчук заявлял, что к середине осени парламент может принять рекомендованные Еврокомиссией законопроекты
Стефанчук заявлял, что к середине осени парламент может принять рекомендованные Еврокомиссией законопроекты
Фото: EPA

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал создание специальных подкомитетов по вопросам европейской интеграции Украины до 29 августа.

Об этом спикер парламента сообщил 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина".

"До 29 августа все подкомитеты должны быть созданы. На текущей неделе я соберу глав комитетов для того, чтобы узнать, как идет подготовка, – отметил Стефанчук. – С 29-го числа мы начинаем действовать по новым правилам, связанными со структурой комитетов, прохождением законопроектов в парламенте, подготовкой изменений в регламент, которые это узаконят, с повышенной экспертизой этих законопроектов как со стороны Кабинета Министров, так и со стороны парламента".

В Раде также определят, сколько директив необходимо имплементировать в законодательство, чтобы "Украина получила очередное "да" от Европейского союза", добавил спикер парламента.

8 августа Стефанчук заявлял, что к середине осени парламент может принять рекомендованные Европейской комиссией законопроекты.

Он напомнил, что Рада задействована в реализации шести из семи рекомендаций касательно кандидатства в члены ЕС. Среди заданий парламента – принять законопроекты "о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, о назначении членов Высшего совета правосудия от парламента, о медиа, о национальных меньшинствах, о повышении требований согласно FATF и, в случае получения выводов от Венецианской комиссии, имплементации их в закон о деолигархизации", отметил Стефанчук.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

1 июля на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский призвал Раду работать "без пауз" для подготовки к членству Украины в ЕС. Вместе со Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем он подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, евроинтеграция, Европейский союз, парламент, комитет, законопроект, Евросоюз, вступ, Руслан Стефанчук, спикер, членство, ЕС
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