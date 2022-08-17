В Раде до 29 августа создадут подкомитеты по вопросам евроинтеграции Украины – Стефанчук

Об этом спикер парламента сообщил 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина".

"До 29 августа все подкомитеты должны быть созданы. На текущей неделе я соберу глав комитетов для того, чтобы узнать, как идет подготовка, – отметил Стефанчук. – С 29-го числа мы начинаем действовать по новым правилам, связанными со структурой комитетов, прохождением законопроектов в парламенте, подготовкой изменений в регламент, которые это узаконят, с повышенной экспертизой этих законопроектов как со стороны Кабинета Министров, так и со стороны парламента".

В Раде также определят, сколько директив необходимо имплементировать в законодательство, чтобы "Украина получила очередное "да" от Европейского союза", добавил спикер парламента.

8 августа Стефанчук заявлял, что к середине осени парламент может принять рекомендованные Европейской комиссией законопроекты.

Он напомнил, что Рада задействована в реализации шести из семи рекомендаций касательно кандидатства в члены ЕС. Среди заданий парламента – принять законопроекты "о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, о назначении членов Высшего совета правосудия от парламента, о медиа, о национальных меньшинствах, о повышении требований согласно FATF и, в случае получения выводов от Венецианской комиссии, имплементации их в закон о деолигархизации", отметил Стефанчук.