"Это наш план". Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС не произойдет за ночь, но "может состояться за две ночи, а не за годы"

Об этом 31 августа на конференции "Форум 2000" в Праге (Чехия) заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Возможно, членство в ЕС не произойдет за ночь, но оно может состояться за две ночи, а не за годы. Это наш план", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина привержена имплементации рекомендаций ЕС.

"Я думаю, мы все заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит о европейской интеграции Украины, естественно, всегда добавляют следующее предложение: "Ну, на это могут уйти годы, на это может уйти много времени". А что, если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина станет страной-кандидатом. Мы слышали ту же историю: "Ну, это займет много лет, пока это случится", – подчеркнул Кулеба.

Украина шаг за шагом движется к полноправному членству в Европейском союзе, говорил президент Владимир Зеленский 30 августа.

Он сообщил, что подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией "таможенного безвиза".

"Мы сделали это в рекордный срок... Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – указал Зеленский.