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"Это наш план". Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС не произойдет за ночь, но "может состояться за две ночи, а не за годы"

Украина привержена имплементации рекомендаций ЕС, отметил Кулеба
Украина привержена имплементации рекомендаций ЕС, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина имплементирует рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз, и, если Киев готов действовать быстро, ЕС "должен действовать быстро также".

Об этом 31 августа на конференции "Форум 2000" в Праге (Чехия) заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

"Возможно, членство в ЕС не произойдет за ночь, но оно может состояться за две ночи, а не за годы. Это наш план", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина привержена имплементации рекомендаций ЕС.

"Я думаю, мы все заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит о европейской интеграции Украины, естественно, всегда добавляют следующее предложение: "Ну, на это могут уйти годы, на это может уйти много времени". А что, если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина станет страной-кандидатом. Мы слышали ту же историю: "Ну, это займет много лет, пока это случится", – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/752787039329149/

Украина шаг за шагом движется к полноправному членству в Европейском союзе, говорил президент Владимир Зеленский 30 августа.

Он сообщил, что подписал документы о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита, которые "являются фактической реализацией "таможенного безвиза".

"Мы сделали это в рекордный срок... Украина будет полноправным членом ЕС – и мы уже ближе с Европой, чем когда-либо в предыдущие десятилетия", – указал Зеленский.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Теги: Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, конференция, вступ, членство, ЕС
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